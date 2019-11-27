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iPhone 12 OLED 螢幕爆由 Samsung 和 LG 聯手供應　LG 有望在 2020 增加訂單

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▲▼ iPhone 12 。（圖／翻攝推特／BenGeskin）

▲韓媒爆 iPhone 12 OLED 將由三星與LG聯手提供。（圖／翻攝推特／BenGeskin）
 

記者謝仁傑／綜合報導

韓國電子時報 援引業內人士的消息，蘋果2020年秋天將推出採用5.4吋、6.1吋和6.7吋OLED螢幕的iPhone。其中，三星供應下一代iPhone 5.4吋和6.7吋的OLED，而LG Display則供應6.1吋的。總之，新一代iPhone的面板將是韓廠的天下。

韓媒報導，iPhone 12 的 OLED 有望成為韓國顯示公司的專屬舞台，韓國在下一代行動顯示領域已領先中國大陸。

據報導，開發和產量的進展可能會延遲，有意向蘋果供貨的中國京東方（BOE）很難供應 2020 年的機型。

▲▼ iPhone 12 。（圖／翻攝推特／BenGeskin）

▲韓媒爆 iPhone 12 OLED 將由三星與LG聯手提供。（圖／翻攝推特／BenGeskin）

供應鏈人士此前指出，iPhone12出貨量從 2020 年 Q3 到 2021 年 1 月份的總出貨量將達到 1.1～1.2 億台。

一直向蘋果 iPhone 獨家供應 OLED 的三星顯示器準備在明年繼續進行單獨業務。LG Display 已從今年發布的 iPhone 11 Pro max 型號開始向蘋果提供 OLED。如果 LG Display 提高單價和生產率，則有望在 2020 年增加訂單。

天風國際分析師郭明錤報告顯示，iPhone 的後繼機型將 UAT 升級為 LCP 軟板。同時，2020 年下半年的新款 iPhone，支持 5G 的機型出貨約佔 15～20%。

她操控了我的生活，遠遠超出科技帶給我的影響.....

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