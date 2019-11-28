低/高階機款消費者都不要　調研：中階手機現在最得人心

▲多家手機廠商開始注意到消費者的產品需求轉變，紛紛開始佈局中階機市場。（圖／台灣三星提供）

記者邱倢芯／綜合報導

根據調研機構Gartner最新釋出的報告指出，2019年第三季全球智慧型手機銷售量再度下滑，總計銷售了3.87億支，與2018年第三季相比萎縮0.4%。且對於多數使用者來說，智慧型手機的需求已有所轉變，不論最便宜的機種或是高階機種皆不是他們最想要的產品，反倒是物有所值的中階機種最得人心。此外，使用者正等待5G網路覆蓋範圍擴及更多國家，因此購買決策也隨之延後至2020年。

對於消費者心態的轉變，三星、華為、小米、OPPO和vivo早在先前就有佈局；這些品牌早已強化入門款和中階產品組合，且該策略相當奏效，華為、三星和OPPO的銷售量在2019年第三季都有所增長。相較之下，蘋果與2018年相比則再次呈現兩位數下滑。

另外，雖然全世界智慧型手機開始呈現成長趨緩的趨勢，不過攤開2019年第三季的銷售表現來看，華為仍是一枝獨秀、銷售量呈現兩位數成長，賣出6,580萬支智慧型手機，較去年同期增加26%。

雖然華為先前受到中美貿易戰的負面影響，不過仍在第三季時有不錯的表現，對此Gartner認為，華為在全球銷量成長的關鍵推手為中國大陸市場，於該地市占率增加近15個百分點，創下4,050萬支智慧型手機銷售佳績。

華為在中國大陸擁有的強大生態系，因此銷售量仍持續成長。中美關係也激發華為合作夥伴的愛國心，使其更熱衷於在中國大陸銷售華為手機，讓中國大陸市場的其他本土廠商更難與華為競爭。再者，華為長期投入子品牌（榮耀和Nova系列）、多通路（線上與零售）營運以及5G等技術創新的開發，都為其在中國大陸的成功奠定基礎。

而在銷售表現方面，三星第三季仍穩坐全球智慧型手機冠軍寶座，銷售量較一年前增加7.8%。Gartner分析，這是因為三星將產品重點放在中階和入門款，積極改進產品組合，進而強化競爭優勢。

至於一直是智慧型手機話題寵兒的iPhone，銷售量在第三季再度下滑，共計賣出4,080萬支，較去年同期減少10.7%。Gartner認為，蘋果雖然持續在不同市場推出特賣促銷及折扣，仍無法刺激全球消費者需求。而針對大中華區市場，iPhone年初時銷售下滑幅度高達兩位數，不過近期正持續回升，iPhone 11、11 Pro和11 Pro Max初期銷量也良好，因此第四季銷售量可能較樂觀。