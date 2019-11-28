iPhone靠表情符號攻進日本市場！軟銀孫正義是幕後獻策推手　LINE接棒創造大商機

▲emoji已經成為人們訊息溝通不可或缺的一部分。（圖／記者陳心怡攝）

記者陳心怡／外電報導

表情符號2000年初在日本無處不在，但直到蘋果在2011年向全球iPhone操作系統中添加表情符號後，它們才正式開始走向全球，成為通用語言的一部分。

根據《日經亞洲評論》報導，表情符號起源於1970年代和1980年代的西方國家，表情圖案則是1990年代在日本誕生。這些符號和圖案改變21世紀人們的交流方式，如今，在亞洲地區也已變成為數百萬美元的大商機。

俄勒岡大學日本文學與電影學助理教授弗里德曼（Alisa Freedman）表示：「特別在亞洲，表情符號和圖案是一種凝聚社會的方式。」日本的民俗風情讓人與人之間的交流複雜且棘手，但是在電子郵件興起後，不僅緩解溝通狀況，還促成了一種形式的交流。

表情符號和圖案成為軟化文字訊息的方式，但在初期仍然很複雜且使用起來耗時，因為必須在鍵盤上輸入多個字符。而這一切直到電信商NTT Docomo找到公司員工栗田（Kurita），才解決了此問題。

蘋果在2008年在日本推出iPhone，但由於沒有內建表情符號，因此不受消費者歡迎。後來直到蘋果合作夥伴軟銀總裁孫正義（Masayoshi Son）介入調整後，才改變了此情況。孫正義曾說：「說服蘋果，沒有表情符號的email，對日本人來說不是email」。這項建議，蘋果確實也聽進去了，自2011年蘋果把表情圖案加入手機鍵盤中，迅速在使用者間造成一股轟動。短短的幾年內，表情圖案被放到紐約現代藝術博物館的收藏中，並在2017年擴大到成為好萊塢拍攝的電影。

▲銀總裁孫正義是讓iPhone成功打入日本市場的一大推手。（圖／路透）

弗里德曼教授說：「emoji和商業並沒關係，它們融入人們的生活，並透過電話連接在一起，成為日常溝通的一部分」。

如今，表情圖案文化最大的推手就是通訊軟體Line，Line在推出的三年內，迅速吸引全球3億用戶使用，這也助長Line貼圖的崛起。Line最早在2013年開始將貼圖轉為營利，用戶可以使用Line幣購買貼圖，也可以透過送禮物的方式轉送給朋友，另外，用戶還可自己設計貼圖販售，與Line共分利潤。

Line並未透露從自行創作者身上，賺取多少收入，但曾經表示在Line創作者市場開放後六個月內，前10名的作者平均營收為3680萬日圓（約新台幣1038萬元），前1000名的平均收入為270萬日圓（約新台幣76萬元）。除了貼圖外，Line也積極推廣自家周邊商品，目前從紐約到上海就擁有150家零售商店，商品範圍從日常小物到具有Line Friends角色的電子產品全部應有盡有。

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