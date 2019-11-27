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「電子雞」回憶再現！Macbook Pro上的Touch Bar也能養虛擬電子寵物

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▲▼Touch Bar。（圖／翻攝自Twitter／@gracecondition）

▲Touch Bar Pet。（圖／翻攝自Twitter／@gracecondition）

記者王曉敏／綜合外電報導

蘋果最早於2016年開始在Macbook Pro筆電中以Touch Bar取代傳統的功能鍵，Touch Bar除了可用於調節音量、螢幕亮度外，也可自訂Touch Bar內容並支援許多功能，包括Safari書籤、行事曆，更可顯示Photoshop筆刷、Premiere Pro快捷鍵等相當實用。不過Touch Bar的功能不僅限於此，它還可用來養電子寵物。

大多數1980年末至1990年初出生的孩子多少都對「電子寵物」懷有美好的回憶，其中又以萬代（BANDAI）推出的塔麻可吉電子雞最為知名。而「Touch Bar Pet」則是由開發人員艾弗里（Grace Avery）開發的一款專門「養」在Touch Bar裡的虛擬寵物。

Touch Bar Pet囊括許多電子雞中的經典功能，其外型類似於貓，有著貓咪的耳朵及長尾巴，但僅有兩隻腳。飼養的過程中，寵物外觀也會逐漸變大，玩家須定期餵食、清理空間或讓其睡覺，也可透過點擊、撫摸與寵物互動，若玩家在寵物「睡覺」的時候撫摸它，它也會生氣的反擊。

玩家可透過點擊Touch Bar上的其他空間給予寵物食物，同樣的動作也可用於清潔Touch Bar上寵物的排泄物。若玩家照顧不周，寵物也會死亡，其健康值與飽食度滿分皆為10，玩家可透過餵食增加健康值與飽食度，但若餵得太飽，則會扣除健康值，若環境太髒亂或玩家久久不曾與寵物互動，寵物也會因此失去健康值或因孤獨而死亡。

該遊戲仍處於開發階段，但有興趣的玩家也可事先下載Beta版試玩，該遊戲可運行於macOS 10.14及以上的版本。值得注意的是，該遊戲唯一的缺點即無法在背景遊玩，這意味著，當用戶離開該應用程式介面時遊戲會自動跳出，因此無法一邊使用其他功能一遍餵食或撫摸寵物。

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