「電子雞」回憶再現！Macbook Pro上的Touch Bar也能養虛擬電子寵物

▲Touch Bar Pet。(圖/翻攝自Twitter/@gracecondition)

記者王曉敏/綜合外電報導

蘋果最早於2016年開始在Macbook Pro筆電中以Touch Bar取代傳統的功能鍵,Touch Bar除了可用於調節音量、螢幕亮度外,也可自訂Touch Bar內容並支援許多功能,包括Safari書籤、行事曆,更可顯示Photoshop筆刷、Premiere Pro快捷鍵等相當實用。不過Touch Bar的功能不僅限於此,它還可用來養電子寵物。

大多數1980年末至1990年初出生的孩子多少都對「電子寵物」懷有美好的回憶,其中又以萬代(BANDAI)推出的塔麻可吉電子雞最為知名。而「Touch Bar Pet」則是由開發人員艾弗里(Grace Avery)開發的一款專門「養」在Touch Bar裡的虛擬寵物。

twitter did someone want a touchbar tamagotchi? pic.twitter.com/Z44uxbOtge