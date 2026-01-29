▲舒適省電更智慧！Panasonic推出史上最省電AI PLUS空調。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者黃稜涵／採訪報導

在全球綠色轉型的浪潮下，Panasonic集團秉持「Panasonic GREEN IMPACT」理念，在空調新商品發表會中，推出搭載新世代AI節電晶片的全新VX極致旗艦家用空調系列，結合速冷科技與智感控濕，為消費者打造居家生活新指標。

▲AI節能全面升級，Panasonic推出史上最省電AI PLUS空調。

台灣松下銷售公司張天來總經理指出，「Panasonic全新VX家用旗艦空調，搭載新世代AI節電晶片，省電效率再次超越國家1級標準；此外，新機種採用領先業界的恆溫除濕技術，結合空調與除濕機的優勢，在精準控制濕度的同時，維持室內恆溫，帶來乾爽舒適的體感享受。」

▲台灣松下銷售公司張天來總經理指出，「Panasonic全新VX家用旗艦空調，搭載新世代AI節電晶片，省電效率再次超越國家1級標準」。

為了守護全家人的呼吸健康，Panasonic業界首創「AI 防霉監控」技術，將空調機內清潔由被動轉為主動，在空調關機待機的狀態下，系統依然能24小時全天候偵測機內溫濕度，一旦達臨界值即主動釋放 nanoe™ ，並啟動送風乾燥的潔淨防霉行程，真正落實「開機全室淨化、關機全機防霉」，從根源徹底解決機內的發霉與異味困擾。

▲▼Panasonic業界首創「AI 防霉監控」技術，在空調待機時自動偵測濕度並啟動防霉行程。

另外，智能語音聲控功能也同步升級，本次擴增內建詞彙量，讓口語辨識效果更好，提升使用便利性，今年更推出「六恆智能控制器」，一鍵調節不同空間的環境狀態，快速掌控每個空間的空氣品質，讓全家人在清新的環境中舒適生活。

▲智能語音聲控功能也同步升級，提升使用便利性。

▲今年更推出「六恆智能控制器」，一鍵調節不同空間的環境狀態。



Panasonic讓消費者在享受舒適涼感的同時，也朝向環境永續藍圖邁進，張天來總經理表示，「Panasonic從中和廠區的淨零碳排實證行動開始，透過先進的技術與潔淨能源自主提供，一步步實現RE100綠色工廠；此外，在高雄仁武興建中的南部營運中心，以智慧、永續為核心發展目標，導入多項系統整合技術與綠色能源設施，打造一站式的多功能營運基地，朝向使用能源小於創造能源的環境願景前進。」

▲張天來總經理表示，「Panasonic在高雄仁武興建中的南部營運中心，導入多項系統整合技術與綠色能源設施」。



響應台灣政府節能計畫，Panasonic全系列多聯變頻商用空調皆符合國家1級省電標準，提供各種不同商業空間全方位的解決方案，從各式賣場、商辦到店鋪空間，以齊全的空調設備陣容到多元的能源控制系統，滿足不同商用需求並適配各種場域，達成資源運用最大化。面對全球低碳轉型與永續趨勢，Panasonic持續以實際行動深化節能布局、放眼全球，穩步落實Panasonic GREEN IMPACT的長期承諾，讓節能不只是口號，而是看得見的改變。

▼響應台灣政府節能計畫，Panasonic全系列多聯變頻商用空調皆符合國家1級省電標準。

