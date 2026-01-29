　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

舒適省電更智慧！Panasonic推出史上最省電AI PLUS空調

▲舒適省電更智慧！Panasonic推出史上最省電AI PLUS空調。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者黃稜涵／採訪報導

在全球綠色轉型的浪潮下，Panasonic集團秉持「Panasonic GREEN IMPACT」理念，在空調新商品發表會中，推出搭載新世代AI節電晶片的全新VX極致旗艦家用空調系列，結合速冷科技與智感控濕，為消費者打造居家生活新指標。

▲舒適省電更智慧！Panasonic推出史上最省電AI PLUS空調。（圖／記者劉亮亨攝）

▲AI節能全面升級，Panasonic推出史上最省電AI PLUS空調。

台灣松下銷售公司張天來總經理指出，「Panasonic全新VX家用旗艦空調，搭載新世代AI節電晶片，省電效率再次超越國家1級標準；此外，新機種採用領先業界的恆溫除濕技術，結合空調與除濕機的優勢，在精準控制濕度的同時，維持室內恆溫，帶來乾爽舒適的體感享受。」

▲舒適省電更智慧！Panasonic推出史上最省電AI PLUS空調。（圖／記者劉亮亨攝）

▲台灣松下銷售公司張天來總經理指出，「Panasonic全新VX家用旗艦空調，搭載新世代AI節電晶片，省電效率再次超越國家1級標準」。

為了守護全家人的呼吸健康，Panasonic業界首創「AI 防霉監控」技術，將空調機內清潔由被動轉為主動，在空調關機待機的狀態下，系統依然能24小時全天候偵測機內溫濕度，一旦達臨界值即主動釋放 nanoe™ ，並啟動送風乾燥的潔淨防霉行程，真正落實「開機全室淨化、關機全機防霉」，從根源徹底解決機內的發霉與異味困擾。

▲舒適省電更智慧！Panasonic推出史上最省電AI PLUS空調。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼Panasonic業界首創「AI 防霉監控」技術，在空調待機時自動偵測濕度並啟動防霉行程。

▲舒適省電更智慧！Panasonic推出史上最省電AI PLUS空調。（圖／記者劉亮亨攝）

另外，智能語音聲控功能也同步升級，本次擴增內建詞彙量，讓口語辨識效果更好，提升使用便利性，今年更推出「六恆智能控制器」，一鍵調節不同空間的環境狀態，快速掌控每個空間的空氣品質，讓全家人在清新的環境中舒適生活。

▲舒適省電更智慧！Panasonic推出史上最省電AI PLUS空調。（圖／記者劉亮亨攝）

▲智能語音聲控功能也同步升級，提升使用便利性。

▲舒適省電更智慧！Panasonic推出史上最省電AI PLUS空調。（圖／記者劉亮亨攝）

▲今年更推出「六恆智能控制器」，一鍵調節不同空間的環境狀態。

Panasonic讓消費者在享受舒適涼感的同時，也朝向環境永續藍圖邁進，張天來總經理表示，「Panasonic從中和廠區的淨零碳排實證行動開始，透過先進的技術與潔淨能源自主提供，一步步實現RE100綠色工廠；此外，在高雄仁武興建中的南部營運中心，以智慧、永續為核心發展目標，導入多項系統整合技術與綠色能源設施，打造一站式的多功能營運基地，朝向使用能源小於創造能源的環境願景前進。」

▲舒適省電更智慧！Panasonic推出史上最省電AI PLUS空調。（圖／記者劉亮亨攝）

▲張天來總經理表示，「Panasonic在高雄仁武興建中的南部營運中心，導入多項系統整合技術與綠色能源設施」。

響應台灣政府節能計畫，Panasonic全系列多聯變頻商用空調皆符合國家1級省電標準，提供各種不同商業空間全方位的解決方案，從各式賣場、商辦到店鋪空間，以齊全的空調設備陣容到多元的能源控制系統，滿足不同商用需求並適配各種場域，達成資源運用最大化。面對全球低碳轉型與永續趨勢，Panasonic持續以實際行動深化節能布局、放眼全球，穩步落實Panasonic GREEN IMPACT的長期承諾，讓節能不只是口號，而是看得見的改變。

▼響應台灣政府節能計畫，Panasonic全系列多聯變頻商用空調皆符合國家1級省電標準。

▲舒適省電更智慧！Panasonic推出史上最省電AI PLUS空調。（圖／記者劉亮亨攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／張美阿嬤農場三姊重砲開撕！　揭弟毒殺動物真相
第2個陳尚潔？　剴剴案又一女社工遭函送
小S女兒「透視bra」解放細肩帶！　超兇身材看光
最誇張尾牙！「加碼金額太狂」全場瘋了　艾力克斯：我要這種老闆
「無菸城市」示範區！迪化年貨大街全面禁菸　吸菸區在大稻埕碼頭
快訊／不爽鄰居半夜洗澡太吵！　廚師亂刀殺死他
快訊／股王飆漲撐盤！　再創新天價
土風舞女師被割頸　爆血打給兒：快點來！媽快死了
快訊／UBA「混血王子」淪詐團共犯遭起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

舒適省電更智慧！Panasonic推出史上最省電AI PLUS空調

蘋果AirTag 2內部構造曝光！大量膠水封裝　維修難度明顯提高

免費仔要哭了！YouTube「加速播放」恐要付費

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

地產詹哥老實說精華 EP294

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

舒適省電更智慧！Panasonic推出史上最省電AI PLUS空調

蘋果AirTag 2內部構造曝光！大量膠水封裝　維修難度明顯提高

免費仔要哭了！YouTube「加速播放」恐要付費

《單身5》崔美娜秀「跳舞離開」找曖昧男聊天　李多熙怒了：很沒禮貌

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

《慶餘年》女星爆肇事逃逸！「逼助理背黑鍋」秒逃跑　真相1年後遭挖出

印度6歲女童「遭3少年性侵」　大出血無法行走！嫌犯最小僅10歲

《三個傻瓜》中的頂大升學考試　Gemini宣布提供免費模擬測驗

霍諾德爬101民眾歡呼聽得見嗎？賈董透露「他很享受」

劉德華「隱婚20年」心酸內幕　向太揭遭持棍圍堵！

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟毒殺動物真相　轟巨嬰害慘媽

月配息ETF大師兄回來了！不敗教主曝近期表現：幫你打工一輩子

風田首度公開求婚細節「過程超日常」　放閃日本妻…婚後生活曝光

【防盜式停車】停車技術太神了吧！　前後只剩拳頭＋一指距離

3C家電熱門新聞

免費仔要哭了！YouTube「加速播放」恐要付費

AirTag 2內部構造曝光維修難度明顯提高

醫師揭露「氣膠傳播」關鍵

蘋果為13歲老iPhone推送 iOS更新

2026年蘋果新品爆發！最新流出資訊一次看

近1.5億筆帳密外洩　蘋果、Google、Meta都中鏢

Panasonic推出　史上最省電AI PLUS空調

iPhone「捷徑」怎麼用釣出大神！

免費仔哭！YouTube倍速看擬列付費功能

LINE偷看密技失效了！網友崩潰

強大算力是新未來！技嘉「AI PC特展」實現日常應用創造無限可能

技嘉2025 AI電競筆電全陣容亮相

技嘉2025 AI電競筆電正式上市

陳華新代言這台筆電也太懂創作者

更多熱門

相關新聞

買電池送神秘小禮「竟是橡皮擦」　一票吐槽！內行揭神用途

買電池送神秘小禮「竟是橡皮擦」　一票吐槽！內行揭神用途

一名網友近日在賣場發現，日本家電大廠的電池包裝內，竟附贈一顆看起來毫不相干的橡皮擦，讓他忍不住吐槽「邏輯猜不透」；沒想到，PO文意外釣出內行人解惑，揭開橡皮擦與電子產品之間的「神搭配」。

暖氣不是越熱越好！專家揭黃金溫度

暖氣不是越熱越好！專家揭黃金溫度

台電教3招「快速暖被」不靠電　不用開暖氣了

台電教3招「快速暖被」不靠電　不用開暖氣了

全球首台二氧化碳發電機組投入商用 總設計師自豪：領先別人五年

全球首台二氧化碳發電機組投入商用 總設計師自豪：領先別人五年

Renault Filante Record 2025創電動車效率新紀錄：時速百公里續航突破千公里

Renault Filante Record 2025創電動車效率新紀錄：時速百公里續航突破千公里

關鍵字：

PanasonicAI空調節能省電智能控制防霉

讀者迴響

熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

27歲韓女歌手驚傳離世！　經紀公司證實

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人揭細節

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！

即／馬斯克證實　特斯拉Model S、X正式停產

立百病毒致死率75%　醫列3重點：看完你就不用慌

土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝

安潔莉娜裘莉傳「好萊塢式破產」　賣屋求變現

即／性侵狠殺長榮女大生　梁育誌3度判死逆轉改無期

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面