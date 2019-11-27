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王立強2016「詐騙案開庭影片」曝光　自稱法律意識淡薄

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▲▼中國間諜王立強（Wang William Liqiang，音譯）自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）

▲自稱中國間諜的王立強（Wang William Liqiang，音譯）。（圖／翻攝自The Age）

記者林彥臣／綜合報導

自稱中國間諜的王立強（Wang Liqiang，音譯，又譯王力強）向澳洲投誠，並在澳洲媒體上詳細描述如何影響台灣、香港、澳洲的選舉，上海警方在第一時間稱王立強是詐騙犯遭到反駁，27日大陸官媒環球時報又曝光了王立強2016年在法庭受審認罪詐騙案的影片，並且在法庭上自稱「法律意識淡薄」。

▲▼環球時報曝光王立強在法院受審影片。（圖／翻攝自環球時報）

▲環球時報曝光王立強在法院受審影片。（圖／翻攝自環球時報）

大陸官媒《環球時報》聲稱，從福建南平市光澤縣人民法院「獨家獲得」一份2016年王立強因詐騙罪在該法院接受審判的庭審影片，王立強在影片中對於其詐騙12萬元人民幣的事實供認不諱並稱自己「法律意識淡薄」，「希望法院從輕處理」。

法官當庭最終宣判，王立強因犯詐騙罪，被判處有期徒刑一年三個月，緩刑一年六個月。

▲▼環球時報曝光王立強在法院受審影片。（圖／翻攝自環球時報）

▲王立強在法庭上當庭認罪。（圖／翻攝自環球時報）

《環球時報》指出，影片中王立強所犯下的案情，因2015年6月，被告人王立強通過女朋友褚某某認識被害人高某某並取得其信任。2015年7月，王立強聽說高某某正在辦理兒子和女兒的上學事宜，於是王立強以能夠幫助高某某辦好兒子和女兒的上學事宜，但需要花錢打點關係為由，騙取高某某人民幣25000元。

2015年8月，王立強又以幫高某某炒股的名義，騙取高某某人民幣130000元，之後，因高某某催款，王立強返還高某某人民幣35000元。案發後，被告人王立強主動到公安機關投案，如實供述了自己的罪行。

《環球時報》指出，距離此次詐騙案不到4年時間，王立強今年初再次涉嫌詐騙，且涉案金額十分巨大。根據上海公安機關最新公佈的消息，2019年2月，王立強虛構進口汽車投資項目詐騙束某460餘萬元人民幣。2019年4月19日，上海市公安局靜安分局以涉嫌詐騙罪對王立強進行立案偵查。

宣判影片

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ET快訊
王立強2016「詐騙案開庭影片」曝光！　自稱法律意識淡薄
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