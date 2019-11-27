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伊朗用間諜罪監禁華郵記者　美聯邦法官判賠1.8億美元

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▲▼2014年被伊朗以間諜罪囚禁的美國記者傑森·雷扎安（Jason Rezaian）以及他的家人們。（圖／達志影像／美聯社）

▲2014年被伊朗以間諜罪囚禁的美國記者傑森·雷扎安（Jason Rezaian）以及他的家人們。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

《華盛頓郵報》記者傑森·雷扎安（Jason Rezaian）因為被伊朗懷疑是美國指派的間諜，於是在2014年將他拘捕。聯邦法官理查德·萊昂（Richard Leon ）22日表示，伊朗逮捕並威脅殺害傑森，是要迫使當時的美國釋放伊朗囚犯，因此判決伊朗必須向他和家人賠償1.8億美元。

傑森是華郵外派伊朗的駐地記者，被伊朗在2014年7月以間諜罪和其他3項與安全有關的罪行拘捕，包括「與敵對政府合作」和「對當局進行宣傳」。美國以釋放關押的7名伊朗囚犯的條件做交換，讓傑森於2016年1月獲釋，結束長達544天的牢獄生活。時任總統歐巴馬曾多次要求伊朗釋放，並指責伊朗違反國際法。

▲▼ 2014年被伊朗以間諜罪囚禁的美國記者瑞薩安（Jason Rezaian）與妻子莎雷伊（Yeganeh Salehi） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲傑森與他的妻子莎雷伊（Yeganeh Salehi） 。（圖／達志影像／美聯社）

理查德在裁決時表示，在傑森被監禁的這段期間，常常被迫不能睡眠、接受醫療服務，甚至還受到一些不人道的虐待，隨後判決伊朗必須賠償2380萬元的賠償創傷與經濟損害，還必須對兄弟和母親分別賠償了270萬和310萬美元，以及對整個家庭付1.5億美元的懲罰性賠償。

傑森原本是透過委任律師鮑克(David Bowker)要求賠償，包括4400萬美元的「補償性損害賠償」和10億美元的「懲罰性損害賠償」，以迫使伊朗當局重新評估使用人質和恐怖主義作為外交工具的代價。

伊朗外交部發言人阿巴斯·穆薩維（Abbas Mousavi）表示，對於賠償的判決感到很奇怪，傑森原本應受到最高刑罰，但後來只被判徒刑，後來甚至被釋放，「這是因為我們提供的幫助，我們大可以把他關在牢裡，然後用更嚴厲的方式對待。」

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