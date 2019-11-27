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女移工堅持匯4萬給「英國工程師」　3警苦勸保住2個月薪餉

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▲桃園市阮姓越南籍女移工26日準備匯款至越南，被機警行員勸阻通報警方協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市阮姓越南籍女移工26日準備匯款至越南，被機警行員勸阻通報警方協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一名越南籍阮姓女移工26日在桃園區某銀行準備匯款4萬元至越南，阮女說要匯給在越南工作的英國男友，行員直覺有異通報警方處理，員警趕抵時，阮女堅持要匯款，認為英國籍男友不會騙她，經女警帶回派出所仔細分析，並要阮女再打電話確認，阮女打電話詢問後，對方卻藉故掛上電話無法再聯繫上，阮女才驚覺差點受騙上當，保住自己辛苦賺的血汗錢。

桃園警分局景福派出所26日接獲轄區內某銀行通報，有位51歲越南籍女移工疑似遭詐騙準備匯款，員警張品莉、謝雨峻與蕭寶吉趕往處理，阮姓女移工說，今年9月間透過網路認識一位英國工程師，兩人感情進展極快，對方最近打電話說寄了一個禮盒，內有iPhone 11、黃金首飾及美金2萬元到越南要給她，因地址不對被留置在當地郵政單位，需要一筆運送費約台幣4萬元才能將禮盒轉寄到台灣。

▲桃園市阮姓越南籍女移工26日到銀行準備匯款至越南，桃園分局女警協助分析阻止詐騙。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市阮姓越南籍女移工26日到銀行準備匯款至越南，桃園分局女警協助分析阻止詐騙。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警研判可能是詐騙手法，但阮小姐堅持匯款，認為英國籍男友不會騙她，員警邊透過翻譯人員協助，張女以同為女性角度分析，指出對方知道她人在台灣，但為何要將禮盒寄到越南？對方聲稱是英國人不懂越南語，平常需靠電腦軟體翻譯，但翻譯人員查看卻發現對方文法正確，且深諳越南話，而且寄送禮盒運費怎可能高達4萬元？

阮小姐始終認為英國籍男友不會騙她，應該是警察誤會，員警勸她向對方打電話再確認寄存地點，請越南親友前往具領，有保障還可省運費，她覺得有道理，立即與對方聯絡，對方見其詢問馬上藉故掛斷電話，隨即再撥打即斷訊無法聯絡上，阮女才驚覺是騙局，自己差點被騙了將近2個月的薪資所得。

女警見其臉色落寞，了解孤身在外工作寂寞心情，勸導後慢慢才讓心情恢復，阮女應該感謝員警與機警銀行櫃員與翻譯人員協助，沒有讓跨國詐騙集團得逞，也保住辛苦血汗錢。

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