反滲透法公聽會28日登場　國民黨推派吳育昇、陳以信出席

▲國民黨中央政策委員會副執行長吳育昇。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院26日中午召開程序委員會，確定將民進黨團提案之《反滲透法》草案排入29日院會議程。民進黨團幹事長李俊俋27日表示，內政委員會將於28日先行舉辦公聽會， 會中分別由民進黨團、國民黨團、時代力量黨團各推派4名、2名、1名專家學者與會討論，其中國民黨團推薦中央政策委員會副執行長吳育昇與國家政策研究基金會外交及國防組顧問陳以信。

民進黨立法院黨團25日召開記者會，公布《反滲透法》草案內容共12條，民進黨團幹事長管碧玲表示，預計28日在立法院內政委員會先召開公聽會，29日立法院會中要求逕付二讀。立法院26日程序委員會確定將民進黨團提案之《反滲透法》草案排入29日院會議程，並列為報告事項第一案，屆時民進黨團預計將提出要求全案逕付二讀。

內政委員會召委、民進黨團書記長李俊俋28日表示，內政委員會將於28先行舉辦公聽會， 會中分別由民進黨團、國民黨團、時代力量黨團各推派4名、2名、1名專家學者與會討論，其中民進黨團推派健行科技大學企管系教授顏建發、 台灣智庫執行委員賴怡忠、台北醫學大學通識教育中心教授張國城、 中央警察大學公共安全系教授董立文；時代力量黨團推薦台灣民主實驗室研究員宋承恩；國民黨團則派出吳育昇及陳以信與會。

李俊俋表示，針對《反滲透法》這段期間民進黨團做了很多溝通，但國民黨團的態度依然不明。他說明，28日舉辦的公聽會也將邀請行政單位與會，但原則上不會安排行政單會報告，將著重在聽學者專家意見。公聽會採兩輪輪流發言，無論何種意見都能在會中充分表達。

民進黨團於本週提出《反滲透法》草案，距離法定會期結束僅約一個月的情況下，在野黨若有異議，加上一個月的冷凍協商期，最快也將等到12月31日的院會才有機會三讀通過。對此李俊俋說，民進黨團目前規劃12月18日以後「委員會停開、院會照開」，在協商冷凍期間繼續協商，12月可以直接表決處理，讓《反滲透法》草案順利三讀通過。

此外，民進黨團日前提案自12月18日起停會，有關確切停會日期，李俊俋則說28日將由立法院長蘇嘉全召開黨團協商，目前國民黨團與親民黨團對於停會「一點意見都沒有」，僅時代力量黨團堅決反對，一切就看黨團協商後的結果決定。

李俊俋表示，經協商決定自12月18日起停會，民進黨團會將《反滲透法》往前拉，目前傾向往「委員會停開、院會照開」的方向進行，且過去在處理前瞻基礎建設計畫時立法院就曾這樣處理過，因此並不是沒有先例可循，屆時不管怎麼進行黨團自有處理方式。

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