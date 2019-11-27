國民黨揭「反滲透法」真相：民進黨趁機箝制國內反對勢力

記者徐政璿／台北報導

民進黨立法院黨團本週一（25日）提出反滲透法草案，力拚在本週五（29日）就逕付二讀，時間相當倉促。國民黨27日下午召開記者會，列不分區第三位的律師李貴敏表示，這個條文內容相當模糊，民進黨的背後目的，可能是藉此來箝制國內反對勢力。

李貴敏表示，國安五法今年5月才完成，民進黨為了箝制反對勢力，在本週提出反滲透法，但滲透來源相當廣，定義不明確，不只淪為特定政黨濫用權力打擊反對勢力的工具，老百姓不知不覺也會觸犯規定。

列不分區第十名的總統府前發言人陳以信表示，王立強的案子才發生沒多久，民進黨就要完成立法，「蔡英文總統妳是在急什麼？」為何不給王立強政治庇護呢？現在當務之急給王立強政治庇護，讓王立強來台灣，而非藉選舉操作抹紅國民黨。

此外，陳以信說，民進黨罔顧立法專業，規避掉委員會專業審查，週四公聽會中將討論8個相關草案，週五就要逕付二讀，各方意見都沒聽到，就要強渡關山，民進黨這種做法叫做自甘墮落。

最後，陳以信也提醒，反滲透法的定義模糊，很容易變成栽贓條款，一但在選舉期間實施，會引發極大爭議，造成社會寒蟬效應，對台商、台生和台僑而言，都有輕易觸法的可能。

國民黨團總召曾銘宗26日則表示，反滲透影響到全台民眾的權益，行政院沒有提出版本，現在的狀況又不交付委員會審查，但總要聽聽行政單位的意見，這是基於尊重行政機關，因此，不排除要求蘇貞昌到立法院進行報告。

▼國民黨中央「反滲透法，綠色恐怖」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）