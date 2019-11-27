　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨揭「反滲透法」真相：民進黨趁機箝制國內反對勢力

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者徐政璿／台北報導

民進黨立法院黨團本週一（25日）提出反滲透法草案，力拚在本週五（29日）就逕付二讀，時間相當倉促。國民黨27日下午召開記者會，列不分區第三位的律師李貴敏表示，這個條文內容相當模糊，民進黨的背後目的，可能是藉此來箝制國內反對勢力。

李貴敏表示，國安五法今年5月才完成，民進黨為了箝制反對勢力，在本週提出反滲透法，但滲透來源相當廣，定義不明確，不只淪為特定政黨濫用權力打擊反對勢力的工具，老百姓不知不覺也會觸犯規定。

列不分區第十名的總統府前發言人陳以信表示，王立強的案子才發生沒多久，民進黨就要完成立法，「蔡英文總統妳是在急什麼？」為何不給王立強政治庇護呢？現在當務之急給王立強政治庇護，讓王立強來台灣，而非藉選舉操作抹紅國民黨。

此外，陳以信說，民進黨罔顧立法專業，規避掉委員會專業審查，週四公聽會中將討論8個相關草案，週五就要逕付二讀，各方意見都沒聽到，就要強渡關山，民進黨這種做法叫做自甘墮落。

最後，陳以信也提醒，反滲透法的定義模糊，很容易變成栽贓條款，一但在選舉期間實施，會引發極大爭議，造成社會寒蟬效應，對台商、台生和台僑而言，都有輕易觸法的可能。

國民黨團總召曾銘宗26日則表示，反滲透影響到全台民眾的權益，行政院沒有提出版本，現在的狀況又不交付委員會審查，但總要聽聽行政單位的意見，這是基於尊重行政機關，因此，不排除要求蘇貞昌到立法院進行報告。 

▼國民黨中央「反滲透法，綠色恐怖」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼國民黨中央「反滲透法，綠色恐怖」記者會 陳以信 李貴敏 黃心華。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
目擊者爆高以翔「休克倒花圃30分鐘」沒人發現！浪費1hr害他
高以翔猝逝爆早在海外訂終身！「仙女妻才22歲」甜蜜陪他移居加
高以翔生前願望曝！「2019年末最想做的事」…粉絲一看全淚崩
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李佳芬遭爆逃漏稅　葉元之嗆：蔡英文哥哥買假發票被罰千萬

三訪東南亞！李佳芬籲僑胞回台投票：民進黨無法承擔中華民國

快訊／莒光園地保防片影射韓是匪諜　韓國瑜：拍馬屁不要拍這樣！

快訊／韓國瑜談「痔瘡說」：有人民調高就以為能高高在上、高枕無憂

國民黨揭「反滲透法」真相：民進黨趁機箝制國內反對勢力

沈富雄預測蔡英文勝韓國瑜200萬票　「吳敦義想當立法院長是癡人說夢」

李武龍反賄選反抹黑　喊話：請給一場乾淨選舉

保防劇影射韓國瑜是匪諜？　憲指部：勿過度做政治解讀

遭酸「袂生牽拖厝邊」 卓榮泰批不倫：柯文哲、韓國瑜講話越來越像

謝龍介議會質詢語帶賄選影射　郭國文到台南地檢「吉了他」

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

鮭魚控必吃！西門町巨無霸握壽司 配「厚切手掌長」生魚片450元有找

水泥擠破鐵門！工人堅持繼續灌　屋主爆氣求賠償...業者說話了

警戒心實測！陌生人偷加白粉末 2女直接喝...他嘆：男生也要小心

老媽低頭撿玩具被汪「猛咬丸子」她逗趣轉播...網笑：拍攝者不救？

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

快訊／莒光園地保防片影射韓是匪諜　韓國瑜：拍馬屁不要拍這樣！

快訊／韓國瑜談「痔瘡說」：有人民調高就以為能高高在上、高枕無憂

國民黨揭「反滲透法」真相：民進黨趁機箝制國內反對勢力

沈富雄預測蔡英文勝韓國瑜200萬票　「吳敦義想當立法院長是癡人說夢」

李武龍反賄選反抹黑　喊話：請給一場乾淨選舉

保防劇影射韓國瑜是匪諜？　憲指部：勿過度做政治解讀

遭酸「袂生牽拖厝邊」 卓榮泰批不倫：柯文哲、韓國瑜講話越來越像

謝龍介議會質詢語帶賄選影射　郭國文到台南地檢「吉了他」

藍委開公聽會緊咬蔡英文論文　民進黨團批「政治抹黑」：無意奉陪

韓國瑜「得民調得痔瘡」　林飛帆酸：他是不是吃了很多消痔丸？

張競／「川普」漠視戰場罪行，輿論批評傷選情？

快訊／莒光園地保防片影射韓是匪諜　韓國瑜：拍馬屁不要拍這樣！

RISC-V晶元組織怕中美貿易戰掃到颱風尾　將美國總部遷往瑞士

他帶超萌貓兄弟到店裡上班　5千人見「芝麻花生臉」暴動啦！

搭錯火車急開門！長腿高跟鞋妹跳月台「大翻滾」...網驚：差點穿越時空

MSCI納入A股因子升至20%　再升A股權重先解決四大問題

癌母、精障弟經濟壓力大　聽障者靠賣彩券「撐起一個家」

在地企業慨贈警察裝備挺警　佳警執勤安全獲保障

伊朗用間諜罪監禁華郵記者　美聯邦法官判賠1.8億美元

中職／富邦悍將好爸爸　高孝儀、王正棠見面會開放報名

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

政治熱門新聞

「中國創新」董事驚見台灣女婿　妻是主播

宋楚瑜3字嗆國民黨：韓國瑜現象是台灣最大悲哀

共諜案讓李正皓氣炸：國民黨沉默會死嗎

余天喊：進立院「處理吳斯懷」！

韓國瑜嗆蔡政府：得民調者得痔瘡！

ET總統民調／小英領先韓國瑜14.1％

稱標案有哥哥罩　立委弟詐鉅款蒸發

影／青年連珠砲「為何年輕人不投你」　韓國瑜大讚：人才

被爆「高市府職位2級跳」　沈玉琳主任哥哥出面解釋了

1週拍到3次　優質藍委打選戰濫用立院公務車

蔡宜芳諷吳怡農「肥皂賄選」：你敢用嗎

洪慈庸稱老公卓冠廷「從政老鼠屎」

韓國瑜「母語在家學」　原民會：違法

國民黨政黨票大崩壞少2-3席

更多熱門

相關新聞

沈富雄預測：蔡英文勝韓國瑜200萬票

沈富雄預測：蔡英文勝韓國瑜200萬票

2020總統大選，藍綠橘3組候選人正式對決，根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，民進黨「蔡賴配」持續領先國民黨「國政配」，且支持度差距擴大為14.1個百分點。對於2020大選選情，前立委沈富雄27日發布最新預測，總統蔡英文將領先國民黨總統候選人韓國瑜200萬票，國民黨立委無法過半，「吳敦義想當立法院長是癡人說夢」。

李武龍反賄選喊：乾淨選舉

李武龍反賄選喊：乾淨選舉

遭酸「袂生牽拖厝邊」 卓榮泰批不倫：柯文哲、韓國瑜講話越來越像

遭酸「袂生牽拖厝邊」 卓榮泰批不倫：柯文哲、韓國瑜講話越來越像

藍委開公聽會緊咬小英論文　民進黨：無意奉陪

藍委開公聽會緊咬小英論文　民進黨：無意奉陪

韓國瑜「得民調得痔瘡」　林飛帆酸：他是不是吃了很多消痔丸？

韓國瑜「得民調得痔瘡」　林飛帆酸：他是不是吃了很多消痔丸？

關鍵字：

蔡英文2020大選反滲透法國民黨

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 李興文兒子 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／高以翔大陸錄影猝死！

Jasper離港來台唸書！「小二降級幼兒園」

陸醫曝高以翔送醫時「瞳孔放大到邊緣」

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

高以翔2天後當兄弟伴郎！范瑋琪崩潰發文

高以翔小13歲白富美女友心碎！爆「2年前秘密訂婚」

蕾拉單身5年認「約砲止癢」！一夜情對象全是朋友

快訊／高以翔爆昏迷《追我吧》回應了！

台中當街拖走女童！陌生男「當街拉扯」5分鐘

高以翔驚傳摔倒昏迷！ 「CPR 3分鐘都沒醒」緊急送醫

高以翔爆喘喊「我不行了」下秒倒地！網還原真相怒

高以翔死因曝光！　《追我吧》證實心臟出問題

高以翔母急買機票「卻因沒簽證不能飛」

F.I.R.爆重組團內幕「Faye堅持離團」　網氣炸

更多

最夯影音

更多
「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10
讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面