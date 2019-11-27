藍委開公聽會緊咬蔡英文論文　民進黨團批「政治抹黑」：無意奉陪

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

針對立法院教育及文化委員會28日將召開「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」公聽會，民進黨立法院黨團27日發出新聞稿痛批，公聽會不僅文不對題，甚至是「假借公聽會名義、為個人選舉搭造舞台」，意在遂行政治抹黑，此種濫用立委職權之舉措綁架教育委員會，實不足取，民進黨團無意奉陪。

根據立法院網站上的公開議程，教育及文化委員會28日原訂就「科學技術基本法修正案」進行審查的公聽會，改成「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」公聽會，並由無黨籍立委高金素梅主持。國民黨團表示，因總統蔡英文論文爭議至今仍未釐清，本次公聽會將試著還原真相，但公聽會本身並不具任何效力，會邀請專家學者提供專業意見。

根據《ETtoday新聞雲》私下取得的開會通知內容，邀請前節目主持人彭文正、律師童文薰、媒體人楊憲宏、教授歐崇敬、台大教授賀德芬等人。在列席官員方面，除了教育委員會之委員外，也邀請總統府、教育部、科技部、外交部，以及國立政治大學。

▲民進黨團幹事長管碧玲。（圖／記者林敬旻攝）



民進黨團27日發出新聞稿，表示依據立法院職權行使法第54條規定，立法院各常設委員會舉行公聽會，須為審查院會交付之議案，得依憲法第67條第2項之規定舉行公聽會。意即，公聽會之舉行為廣聽專家、學者、社會代表等各界意見，以提供審議議案之立法形成之參考，委員會公聽會之舉行實有法定要件，但「絕不容許僅為遂行政治上抹黑行徑，以私設刑堂方式，來恣意濫用」。

民進黨團表示，28日教育及文化委員會主席為高金素梅，其雖以「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」為名召開公聽會，但從日前議程安排，乃至預定由國民黨立委陳學聖擔任主席，顯然已違反立法院職權行使法、立法院各委員會組織法相關規定。

此外，公聽會題綱更是通篇針對蔡英文的論文，不僅文不對題，甚至是「假借公聽會名義、為個人選舉搭造舞台」，意在遂行政治抹黑，此種濫用立委職權之舉措，綁架教育委員會實不足取，民進黨團無意奉陪。

民進黨團幹事長管碧玲表示，對於違法的荒謬劇「民進黨團恕不奉陪」，並痛批委員會召委替有選情考量需要的委員，排了一個政治操作的造謠抹黑公聽會，完全違反立法院職權行使法規定的方式，甚至公器私用邀請彭文正、賀德芬等人針對蔡英文的論文進行攻擊，強調「自嗨自玩的荒謬劇，我們拒絕奉陪」。

陳學聖則表示，此次公聽會的出席代表背景多元，不分藍綠，無關黨派。縱然民進黨團拒絕推派人選，教育及文化委員會為了維持正反意見比例相當，仍特別邀請曾於媒體公開發表意見，支持蔡英文總統的專家學者出席。

陳學聖認為，只有抱持既定成見、戴了有色眼鏡、滿腦子都是選舉的人，才會認為這是選舉造勢、批鬥舞台。因此，請認同蔡英文論文、學位為真者，敢於站出來成為辯護的勇士，而不是缺席的懦夫。



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