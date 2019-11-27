「我以為是我妹！」　16歲男孩機警從性侵犯手中救出9歲女童　

▲影片取自youtube

實習記者周依儒／綜合報導

俄羅斯西伯利亞的伊爾庫次克（Irkutsk）日前發生一起綁架案，一名50多歲的男子強行將9歲女童拉上車，所幸的女童的的尖叫聲夠大，引起了附近16歲男孩多羅申科（Vyacheslav Doroshenko）的關注，多羅申科也立即向路人尋求幫助，最後也將女童毫髮無傷的救出。

▲俄羅斯9歲女童被綁架。（圖／達志示意圖）



根據《每日郵報》報導，當時多羅申科結束學校的籃球訓練正準備回家時，突然聽到一陣尖叫聲，於是他尋著聲音的方向走去就看到一名大約五十幾歲的中年男子正在把女童強拉上車。當時女童的口中不斷的喊著救命，因此多羅申科也非常鎮定的立即向旁邊汽車加工工廠裡的28歲工人格雷布（Gleb Sizykh）尋求協助。

格雷布了解事情原委後，立即開車載著多羅申科跟在中年男子的車後面。格雷布表示，「這名中年男子似乎有發現有人在跟蹤他，因為當我們的車靠近他時，他就會突然的把車開走。」

不過，格雷布和多羅申科慢慢的將中年男子的車逼到死巷裡面，並假裝告訴男子他們誤把女童認承自己的妹妹，藉由此轉疑嫌犯的注意力，好讓女童能在混亂中逃走。而該名中年男子也在事情曝光後匆忙落跑。

警方在接獲消息後也立刻逮捕涉嫌男子，同時發現他有戀童癖的傾向，也曾因為強姦罪而入獄服刑，在2017年被釋放。該名男子已經向警方承認所有罪行，目前正在等待法院的審判。

受害的女童在逃離魔掌後回到自己父母的身邊，並接受心理輔導。多羅申科也在本週時在全校面前接受公開表揚，而英勇的格雷布則是獲得俄羅斯警察頒發的榮譽勳章。