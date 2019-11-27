策劃挾持人氣咖啡廳釀22死　7極端分子被判死刑高喊「真主至大」

▲霍力工匠咖啡廳遭遇攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

孟加拉首都一家咖啡館2016年遭到襲擊，結果22人死亡，多數都是來自外國的客人。孟加拉法院27日判處一個伊斯蘭國極端組織的7名成員死刑，罪行是策劃攻擊事件。判決結束後，則有目擊者聲稱被告高喊「真主至大」。

綜合《路透社》、《英國廣播公司》（BBC）報導，回到2016年7月1日，孟加拉首都達卡（Dhaka）的「霍力工匠咖啡廳」（Holey Artisan cafe）遭遇攻擊，當時5名武裝份子闖入，挾持多名外國客人，當成人質長達12小時。當地法院27日宣判隸屬伊斯蘭極端組織的7名成員死刑。

判決宣布後，檢察官Golam Sarwar Khan告訴記者，針對被告的指控，毫無疑問獲得證明，「法庭給了他們最重的懲罰。」7名被定罪的男子，據悉屬於在孟加拉國行動的伊斯蘭恐怖主義組織（Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh）；該團體被孟加拉政府禁止。

當年這場12小時的圍攻戰，是孟加拉最致命的恐怖攻擊事件，遭遇攻擊的餐廳此前一直受到外國客人喜愛；死者中有9名義大利人、7名日本人、1名美國人與1名印度人，另外，襲擊者也在軍方的救援行動中被擊斃。

檢察官補充，8名被告中，1人獲判無罪。根據目擊者說法，判決結束後，被告在擠滿人群的法庭中看起來目中無人，還高喊「真主至大」（Allahu Akbar）；這是伊斯蘭教中一句重要短語。