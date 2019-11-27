　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

俄羅斯開發軍用系統「木船」　遙控機器人執行多元任務

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲「戰友」無人坦克可依客戶需求改變火力配置。（圖／翻攝自Kalashnikov官網）

▲俄羅斯研製的「戰友」大型無人坦克。（圖／翻攝自Kalashnikov官網）

記者楊庭蒝／綜合報導

俄羅斯正在開發軍用機器人指揮系統「木船」，讓多種用途的機器人可以被統一指揮，由控制中心和4個按重量分類的機器人組成，最快可以在2020年初到部隊進行軍事行動測試，執行巡邏、運輸、作戰等不同的任務。

木船系統包括1個12公斤、1個200公斤的機器人和1個重達2噸的便攜式機器人和17噸的戰鬥機器人組成，再由1個指揮系統透過網路來操控這些機器人。陸軍總司令奧列格·薩留科夫（Oleg Salyukov）表示，今年已經完成了作為木船原型系統的測試，明年除了將完成後的木船配置到部隊測試外，也將開發製造另外2種中型和重型的機器人 Companion和 Sturm。

▲▼軍事機器人。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國投入150億購入3000個非戰鬥用軍事機器人。（圖／達志影像／美聯社）

根據《俄羅斯新聞社》報導，國防工業綜合體的一位消息人士指出，到了2025年，俄羅斯可能會出現一批能夠解決戰鬥任務的多功能機器人，在這樣的分組中，每個機器人都會負責不一樣的任務。

美國在軍事機器人上也下了苦心，與數個機器人公司簽訂合約，耗資約5億美元（約台幣150億元）購入約3000個機器人能協助拆彈和偵察等任務。

ET快訊
Jasper離港來台唸貴族學校！小二降級幼兒園　應采兒全程護
F.I.R.爆重組團內幕「Faye堅持離團」　網一聽氣炸！
高以翔驚傳摔倒昏迷！　「CPR搶救3分鐘都沒醒」緊急送醫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

俄羅斯開發軍用系統「木船」　遙控機器人執行多元任務

美軍兩棲突擊艦「美利堅號」即將抵達佐世保軍港　胡蜂號部署2年返美

土耳其無視美國制裁！　測試F-16戰機VS.S-400防空系統

完成不可能任務　中科院3年內推出高教機原型飛機

自製高教機「勇鷹號」　明年6月首飛、115年前交付空軍66架

35年老情報員翁衍慶揭「謎諜」王立強破綻　說詞違反「單線指導」原則

王立強的「老闆」向心還有老闆？　丁衡高上將是慣性和精密機械專家

象徵軍誼永固　嚴德發贈勳巴拉圭國防部長

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

鮭魚控必吃！西門町巨無霸握壽司 配「厚切手掌長」生魚片450元有找

水泥擠破鐵門！工人堅持繼續灌　屋主爆氣求賠償...業者說話了

警戒心實測！陌生人偷加白粉末 2女直接喝...他嘆：男生也要小心

老媽低頭撿玩具被汪「猛咬丸子」她逗趣轉播...網笑：拍攝者不救？

賈靜雯跨刀拍MV：希望老闆會喜歡！　吳克群嚇到跪下「賣啊捏！」

俄羅斯開發軍用系統「木船」　遙控機器人執行多元任務

美軍兩棲突擊艦「美利堅號」即將抵達佐世保軍港　胡蜂號部署2年返美

土耳其無視美國制裁！　測試F-16戰機VS.S-400防空系統

完成不可能任務　中科院3年內推出高教機原型飛機

自製高教機「勇鷹號」　明年6月首飛、115年前交付空軍66架

35年老情報員翁衍慶揭「謎諜」王立強破綻　說詞違反「單線指導」原則

王立強的「老闆」向心還有老闆？　丁衡高上將是慣性和精密機械專家

象徵軍誼永固　嚴德發贈勳巴拉圭國防部長

連俞涵「交往女作家李屏瑤」爆女女戀！　甜蜜出遊日本「IG打卡照」露餡

元祖兄弟遭爆愛偷吃！大少東婚外情多女　「短裙吊帶襪」滾媽媽屋床

洪慈庸稱老公卓冠廷「從政老鼠屎」　4年處理300件軍中陳情反擊酸民

懷疑領隊老婆亂搞　他竟下藥硬上「找法師對內衣褲作法」：幫我留住妳

宋楚瑜「韓國瑜現象是台灣最大悲哀」　怒飆3字嗆國民黨

奇美與中國趨勢合作　他批：反滲透玩真的應約談林佳龍

最常爽約的黑名單星座Top 3 ！牡羊衝動答應、對第一名認真就輸了

「優質藍委」爆公務車打選戰　 司機凌晨4點開始操…「很多委員也是」

Jasper離港來台唸書！　「小二降級幼兒園」進貴族學校1學期10萬↑…應采兒全程護送

「單身是一種選擇，只不過不是我選的。」10句心碎語錄，看著看著就哭了

日本人妻路過工地　裝潢工竟尾隨「潑精」看她反應

軍武熱門新聞

美軍兩棲突擊艦「美利堅號」即將抵日本

軍用系統木船　遙控機器人執行任務

土耳其將用F-16　測試俄製S-400防空系統

自製勇鷹號高教機明年6月首飛

老情報員翁衍慶：王立強說詞違反單線指導

中科院3年內推出高教機原型飛機

王立強的老闆向心還有老闆？　遭爆丁衡高上將

俄羅斯贈2架米格29　蒙古再度擁有戰鬥機

王立強間諜工作量超多　上海警方：詐騙犯

館長陸戰隊時期3000公尺11分　辛酸往事曝光

美試射義勇兵三型！　成功擊中6700km目標

巴拉圭直升機忽墜　駐巴大使：交付狀況佳

美極右白人造謠：美軍核潛艦南海爆炸

美大兵戰爭桌遊　台灣一秒變戰場

更多熱門

相關新聞

整窩緬因貓同一張「厭世歐吉桑臉」

整窩緬因貓同一張「厭世歐吉桑臉」

緬因貓是體型最大的家貓品種，也是最受歡迎的貓品種之一，畢竟，誰不喜歡軟綿綿的蓬鬆大貓咪呢？不過最近有一個專門繁殖緬因貓的俄羅斯貓舍「Catsvill County」，分享了一批小貓的照片，讓網友笑歪了。

美軍兩棲突擊艦「美利堅號」即將抵日本

美軍兩棲突擊艦「美利堅號」即將抵日本

土耳其將用F-16　測試俄製S-400防空系統

土耳其將用F-16　測試俄製S-400防空系統

俄羅斯竄改數據　WADA建議禁賽東奧

俄羅斯竄改數據　WADA建議禁賽東奧

BMW突起火！水肥車「屎尿救援」

BMW突起火！水肥車「屎尿救援」

關鍵字：

木船俄羅斯機器人國際軍武

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 具荷拉 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

蕾拉單身5年認「約砲止癢」！一夜情對象全是朋友

高以翔驚傳摔倒昏迷！ 「CPR 3分鐘都沒醒」緊急送醫

男友家暴6個月！網美發12mins影片控訴

北冕拐彎恐破強颱！更猛冷空氣12月到

張艾嘉突給驚喜！李心潔當場淚崩

女同事下體癢炸「狂攪黑森林」要聞嗎

快訊／蕭敬騰打球掛彩「血噴滿地」！緊急送醫縫6針

小姊妹吃保麗龍、壁紙果腹　房間爬滿蟲

賢賢復出後消失　近況曝光惹哭網：等你

法官硬要看性愛片！具荷拉忍痛公開「渣男友卻無罪」

網約花美男「全程戴眼罩」　掀開驚見胖網蟲

即／空域遭闖入　白宮緊急封鎖

快訊／米砂發聲了！反擊親揭「爆料墮胎內幕」

更多

最夯影音

更多
「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10
讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面