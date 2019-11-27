俄羅斯開發軍用系統「木船」　遙控機器人執行多元任務

▲俄羅斯研製的「戰友」大型無人坦克。（圖／翻攝自Kalashnikov官網）

記者楊庭蒝／綜合報導

俄羅斯正在開發軍用機器人指揮系統「木船」，讓多種用途的機器人可以被統一指揮，由控制中心和4個按重量分類的機器人組成，最快可以在2020年初到部隊進行軍事行動測試，執行巡邏、運輸、作戰等不同的任務。

木船系統包括1個12公斤、1個200公斤的機器人和1個重達2噸的便攜式機器人和17噸的戰鬥機器人組成，再由1個指揮系統透過網路來操控這些機器人。陸軍總司令奧列格·薩留科夫（Oleg Salyukov）表示，今年已經完成了作為木船原型系統的測試，明年除了將完成後的木船配置到部隊測試外，也將開發製造另外2種中型和重型的機器人 Companion和 Sturm。

▲美國投入150億購入3000個非戰鬥用軍事機器人。（圖／達志影像／美聯社）

根據《俄羅斯新聞社》報導，國防工業綜合體的一位消息人士指出，到了2025年，俄羅斯可能會出現一批能夠解決戰鬥任務的多功能機器人，在這樣的分組中，每個機器人都會負責不一樣的任務。

美國在軍事機器人上也下了苦心，與數個機器人公司簽訂合約，耗資約5億美元（約台幣150億元）購入約3000個機器人能協助拆彈和偵察等任務。