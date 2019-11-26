俄羅斯竄改藥檢數據　WADA禁令通過將無緣東京奧運

▲日本選拔參加2020年東京奧運馬拉松國手的MGC賽事。（圖／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

世界反興奮劑組織（WADA）23日表示，1月份從莫斯科藥檢資料庫取得的數據有遭到竄改，並非最原始的數據，多筆俄羅斯運動員對藥物檢驗呈陽性反應的資料被刪除。WADA的合規審查委員會（CRC）對此提出了一項建議，預計12月提交給奧運執行委員會，禁止俄羅斯在4年內舉辦與參加任何大型運動賽事。

處分建議將在12月9日於巴黎舉行的會議上提交給執行委員會，如果被採納且實施後，俄羅斯將無法參加2020年東京奧運和2022年北京冬季奧運，也沒有資格參與2032的奧運和殘奧會的競標。預定要舉辦的包括2023年男子冰球世錦賽、索契冬奧會還有首次在高山滑雪勝地Rosa Khutor進行的世界杯比賽，也都在這4年的禁令時間裡，可能無法如期舉行。

▲WADA是國際奧林匹克委員會下的一個獨立部門，對禁藥的各個項目檢測方法制定了統一的標準。（圖／達志影像）

國際奧委會主席托馬斯·巴赫（Thomas Bach）對此表示，對有罪的人予以最嚴厲的處罰，對無辜的人予以保護，這是奧委會一向的原則。

CRC考慮讓俄羅斯的運動員以中立身分參賽，就像2018年平昌冬季運動會一樣，披著奧林匹克旗幟參加比賽，但他們必須要符合許多嚴格的條件，來證明自己是「乾淨的」。

在4年的時間裡，代表俄羅斯的運動員和官員，包括奧委會執行委員會的主席，秘書長，首席執行官等成員，在任何重大體育賽事上都不會被邀請，若不服懲處，可上訴至世界運動仲裁庭。