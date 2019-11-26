砸400萬竟是這款公園！　林美燕痛批沒有花草塵土飛揚

▲台南市議員林美燕痛批指出，沒有花草且塵土飛揚，砸400萬竟是這款公園。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

位在台南市南區永成路公園S48，台南市政府砸了400萬完成新建工程，不過讓里長、附近居民氣炸了，即將報完工的公園塵土飛揚，一整片完全沒有種植草地植被。

市議員林美燕於11月26日台南市議會自由發言時反問市長黃偉哲，沒有一花一草哪能稱作公園，一旁多座墳墓與公園比鄰而居，且只要跨越一步，就有可能掉落竹溪河道，痛批市府承諾以都市化綠帶隔開墓群及社區，提高整體生活環境的「高」品質，竟是這個模樣！

工務局從2015年起投入4億元，在南區南山公墓外圍分5年逐期開闢5座公園，面積共1.5公頃，分別是南山公墓公兒S45、S46、S47、S48、S55公園，主要是希望以都市化綠帶隔開墓群及社區。 林美燕表示，這竟然是即將完工的公園工程，讓她感到不可思議。公園S48編列400萬，整個公園竟是裸土，塵土飛揚，完全沒有任何草皮植被，整片公園光禿禿，一花一草都沒有。

林美燕詢問工務局公園管理科承辦單位，僅回覆因今年度預算已經用罄，需等明年才能編列花草植栽、體健設施等器材。 另外，林美燕提到公園一旁即是竹溪下游，土質鬆軟，只要一個不小心，便會掉落竹溪河道，完全沒有任何鋼筋跟地基基礎，加上如遇雨季大雨不斷沖刷，恐會崩塌，市府卻僅立水深危險告示牌。

林美燕除要求種植草皮外，也要求相關單位立即設置擋土牆，以防止水土流失，雨後土石鬆動造成危險，及施設圍籬以阻隔墓地。市長黃偉哲也承認，確實沒有一個公園的樣子，承諾補足經費，增加應有設施，才允再報完工。