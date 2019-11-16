台南長照感恩抒壓活動　百位家庭照顧者公園野餐趣

▲台南市社會局在台南公園舉辦長照感恩抒壓活動，百位家庭照顧者同在公園野餐，放鬆身心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了抒緩家庭照顧者的照顧壓力，增加社會互動，台南市社會局11月16日下午在台南公園舉辦「溫馨9久，照顧你我，家庭照顧者野餐會」活動，約有百位家庭照顧者參與，社會局朱棟主秘及照管中心洪明婷主任，也一同到場參與並與家照者寒喧。

近百家庭照顧者與親在草地上席地而坐，邊享用美味的餐點、邊聆聽現場歌手的表演，不只緩解平時的照顧壓力，更加添親友之間交流。野餐會免費提供美味的餐點，並贈送精美野餐墊，讓家照者和親友享受著現場的音樂饗宴，現場也安排互動遊戲有拿小禮物可拿，氣氛和樂又溫馨。

黃偉哲市長為因應高齡化社會，推動多元的長照服務，也特別關注家庭照顧者的照顧壓力與支持服務。台南市至今年8月止老年人口約達約29萬多人，以失能率12.7％推估，約3萬多位失能老人，台南市為因應老年人口快速成長，市府積極配合長照2.0各項新興計畫外，對於對家庭照顧者的照顧壓力也是非常重視的，家照者長時間擔任照顧工作，個人的休閒時間相對受到影響，社會局希望藉由辦理免費野餐音樂會活動，鼓勵家照者進行交流，紓解照顧壓力，在漫漫的長照照顧歷程中，增加更多信心與助力。

社會局指出，台灣失能者照顧多由家屬承擔照顧工作，這些家庭照顧者，照顧年資平均多達10年以上，照顧工作其實是一項非常辛苦又專業的工作，需要24小時備戰，解決被照顧者的各種需求及問題，除了長照2.0的各項服務之外，社會局也非常重視照顧者身心靈的平衡，未來將持續辦理各種紓壓活動，為長期守護家人的家照者提供更多支持。