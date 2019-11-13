上課前來一發！網咖男拉14歲妹進公園...連3天公廁狂演「四腳獸」　猛劈閨蜜

▲台南男連3天在公廁激戰14歲國中妹挨告。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台南報導

台南一名男子阿九（化名）透過交友軟體認識年僅14歲的國中妹小乃（化名），進而發展出男女朋友關係，他也認識了女友閨蜜小竹（化名），沒想到他竟連續數天分別帶2人到公園男廁內扮演四腳獸。法院審理後，判他應執行有期徒刑6月，緩刑2年。可上訴。

判決書指出，在飲料店、網咖擔任阿九3月間透過網路交友軟體認識女友小乃，經對方介紹，再認識小乃的同班同學小竹，沒想到他不顧2女年幼，於4月16日、4月17日、4月18日上午7時30分許，趁著上課時間前，在台南一處公園內的男廁內分別與2人發生性關係。事後小竹母親察覺不對勁，趕緊報警處理。

法院審理後認為，阿九年紀尚輕，雖然妨害小乃與小竹的身心健康發展，但考慮當時他與2女分別為男女朋友或朋友關係，是情不自禁才會犯下大錯，犯行尚非惡劣，又衡量阿九沒有犯罪前科，犯後坦承犯行也表達悔意。

另外，小乃在警詢時表示不提告，阿九也與小竹調解成立，法官依3個對14歲以上未滿16歲之女子性交，判他應執行有期徒刑6月，緩刑2年，期間付保護管束，並應於判決確定後1年內向公庫支付6萬元，接受10小時法治教育。全案可上訴。

越想越不對勁！

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