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人道利用國產材築樹屋　卑南國小除了棒球還有閱讀夢公園

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▲木構平台外觀。（圖／台東林管處提供，下同）

利用國產材建築的美麗木構平台外觀。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台灣義築協會與林務局、台東林管處合作於台東縣卑南國小建造了一個樹屋平台，13日上午舉行「閱讀夢公園-國產材樹屋移交活動」，與會貴賓一起將孩童們手繪的香杉木板掛在平台上，象徵閱讀夢公園正式啟用。

為了推廣國產材應用的多元化，林務局補助台灣義築協會辦理「國產木竹材運用於人道建築之案例研究與推廣」計畫，嘗試用行動參與方式，將將國產材應用在建築上。在台東縣卑南國小、公東高工的協助下，建築師們化身行動魔法師，走進卑南國小和一群熱愛打棒球的小朋友，一起動手改造閱讀環境。

▲木構平台外觀。（圖／台東林管處提供，下同）

孩子們將香杉手繪板遞給與會貴賓，將由貴賓將手繪木板親手掛在平台上。

選在校園廣場中的台灣肖楠大樹下規劃一處木構平台，校方將它命名為「卑南閱讀夢公園」，希望緊鄰大樹旁的木構平台可以成為孩子們閱讀、活動及休憩的夢想空間，讓孩子在親近樹木之餘，也能輕鬆閱讀、放鬆身心。

▲木構平台外觀。（圖／台東林管處提供，下同）

與會貴賓在木構平台前合影。

台東林管處劉瓊蓮處長代表林務局出席時表示感謝台灣義築協會的建築師們，願意下鄉服務，也感謝公東高工木工科學生及卑南國小的孩子們一起築夢、成就這件美好的事。

今年卑南國小的少棒選手們甫獲得世界少棒冠軍，隨著木構平台空間的啟用，閱讀夢公園更加充實，走進校園內，除了棒球場外，還有這個平台讓孩子可以休憩、閱讀、交流與分享。劉瓊蓮歡迎社區部落的朋友們一起進入閱讀夢公園，分享生活故事。

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