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反滲透法週五逕付二讀　國民黨團要蘇貞昌先赴立法院報告

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▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 社福衛環組 蘇貞昌答詢：「我也想當一個慈眉善目的修行者 但是我是行政院長」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲藍委要求行政院長蘇貞昌報告反滲透法。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨立法院黨團提出反滲透法草案，力拚本週五（29日）逕付二讀。國民黨團總召曾銘宗表示，應先聽取行政機關意見後，才能討論法案內容，不排除要求行政院長蘇貞昌到立法院專案報告。

立法院程序委員會今26日排定下次院會議程（11/29、12/3），將民進黨立法院黨團所提「反滲透法草案」等案，排入報告事項。民進黨團預料將會提出要求全案逕付二讀。

曾銘宗表示，反滲透影響到全台民眾的權益，行政院沒有提出版本，現在的狀況又不交付委員會審查，但總要聽聽行政單位的意見，這是基於尊重行政機關，因此，不排除要求蘇貞昌到立法院進行報告。

曾銘宗強調，要強化國家安全，國民黨是舉雙手贊成，但民進黨宣稱去年7月臨時會拼上國安五法最後一塊拼圖，現在又跑出反滲透法，目的何在，民進黨挾著人數優勢，將立法院是做選舉操作的一個環節，何等悲哀。

曾銘宗指出，民進黨提出反滲透法的草案，但是內容充斥不確定法律概念，且指稱「滲透來源」，簡直是包山包海的霸王條款，難怪學者會批評這是刑法一百條復辟，國民黨更認為，這是東廠復辟。

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