圖／民進黨版「反滲透法」草案12條曝光　避免境外勢力干涉選舉

▲民進黨立院黨團呼籲朝野黨團共同支持反滲透法。（圖／翻攝柯建銘臉書，下同）



政治中心／台北報導

共諜案延燒之際，立法院民進黨團25日正式公布滲透草案內容十二條，明訂任何人不得接受滲透來源之指示、委託或資助，進行捐贈政治獻金及影響選舉罷免、公民投票之行為，違反前項規定者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五百萬元以下罰金。



另外，草案容也規定不能以非法方式擾亂社會秩序，或妨害集會、遊行。如果法人、團體或其他機構犯本法之罪者，處罰其行為負責人並課以罰金。



民進黨團強調，現行總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法、政治獻金法、 公民投票法及遊說法等法律，均禁止境外勢力從事相關活動，其立法目的係為避免境外勢力介入干預我民主政治運作及影響選舉，同時進一 步防範滲透來源透過任何人干預我民主政治運作，影響我國家安全、 利益與社會秩序，強化我國自由民主憲政秩序之防衛及保障。

民進黨團表示，早在今年五月，也就是上一個會期的尾聲，就已提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例」的修正案，也就是俗稱的「中共代理人法」，準備要在這個會期來處理。然而國際的情勢瞬息萬變，六月到九月這段期間，美國國會通過了對台灣的軍售案，售予台灣新型的F-16V戰機，換言之，立法院必須在這個會期通過預算。而另外一方面，由於這個會期是預算會期，本來就有109年的中央政府總預算要處理，加上施政總質詢的既定議程，這個會期的時間，可說相當的有限。

民進黨團也指出，這部法可說是中華民國立國以來的創舉，從來沒有一部防止「敵對勢力的滲透」的專法，而就目前付委的各版本，大致上分成「登記制」與「全面禁止制」兩套邏輯，光是這兩種做法要如何取捨，甚至要怎麼併案討論審查，就是一個近乎不可能的任務，​這就是為什麼沒有選擇在這個會期一開始，就強行推動修法的原因，因為我按照現在的國際情勢，各方面所受到的外在壓力都相當巨大，只要我們採取修法的動作，則在野黨也必然被迫要做出表態，這會讓立法院無法正常運轉，連帶的讓戰機預算直接擱淺，而這對於台灣的國安，乃至於台美關係上的衝擊。

民進黨團同時呼籲所有在野黨，這部法律是經過無數個學者專家，無數次的討論的，而條文內容針對的，是真正幫助中共滲透台灣，擾亂台灣社會，破壞台灣民主的個人以及團體，如果國民黨想要洗刷自己身上「親中紅色標籤」，就應該支持民進黨的提案，而如果其他在野黨有意見，也歡迎在之後與民進黨坐下來好好討論。

「反滲透法」草案重點內容如下：

一、任何人不得接受滲透來源之指示、委託或資助，進行捐贈政治獻金及影響選舉罷免、公民投票之行為。 (草案第三條、第四條及第七條)

二、任何人不得接受滲透來源之指示、委託或資助，進行遊說、以非法方式擾亂社會秩序，或妨害集會、遊行。(草案第五條及第六條)

三、法人、團體或其他機構犯本法之罪者，處罰其行為負責人；對該法人、團體、機構科以罰金。(草案第八條)

四、滲透來源從事本法第三條至第七條之行為，或指示、委託或資助他人從事違反本法第三條至第七條之行為，依各該條規定處斷之。任何人受滲透來源指示、委託或資助而再轉指示、委託或資助者，亦同。(草案第九條)

五、犯本法之罪者而自首或自白，減輕或免除其刑。(草案第十條)

六、各級政府機關知有違反本法規定之情事者，應主動移送或函送檢察或司法警察機關。(草案第十一條)

▼民進黨團反滲透法草案全文



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