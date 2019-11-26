陳水扁提興票案批「裝窮騙選票」　宋楚瑜：阿扁已經證明我的清白

▲宋楚瑜。（資料照／記者林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

王立強共諜案延燒之際，民進黨立法院黨團25日正式公布「反滲透法草案」因應。對此，親民黨總統候選人宋楚瑜26日批評，政府有責任把這次共諜案的問題清楚交代，「不要看到影子就打槍。」另外，對於前總統陳水扁再次質疑興票案，宋楚瑜回應，「阿扁你其實已經證明宋楚瑜的清白。」

民進黨團25日正式公布滲透草案內容十二條，明訂任何人不得接受滲透來源之指示、委託或資助，進行捐贈政治獻金及影響選舉罷免、公民投票之行為，違反前項規定者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五百萬元以下罰金。

對此，宋楚瑜26日受訪主張，立法院必須成立跨黨派調查委員會，並要求國安單位及金融監督管理委員會說明王立強案，如果調查真的發現漏洞，再由行政院提出法案，不是臨時到選舉時騙選票，製造恐懼感，「台灣人不要在恐懼下投票。」

宋楚瑜強調，政府有責任清楚交代共諜案，究竟澳洲媒體報導的王立強有沒有入境過？如果真的有大陸資金進到台灣，金融監督管理委員會也該說明，政府要有能力清查資料，「不要看到影子就打槍」。

宋楚瑜批評，每次民進黨政府遇到爭議，就都交給立法院黨團處理，行政單位不見了，就像一例一休與公投法修法，政府機關沒讓大家有完整資訊，導致每次修完法又要修，「香港在這樣的情況下還能投票，台灣人民比香港還不如嗎？」

至於陳水扁再提興票案，批評宋楚瑜「裝窮騙選票」，宋楚瑜表示，「阿扁你其實已經正明宋楚瑜的親白」，因為他是經過3位主任檢察官、20幾位檢察官經5年調查後，在扁政府被稱為「陳青天」的陳定南當法務部長時認定清白。

相關新聞...

► 中國間諜王立強受澳洲節目《60分鐘》專訪 揭露最新任務「破壞香港民主」

► 中國大陸間諜自爆「干預台灣2020大選」 蔡英文：台灣民主千萬不能被破壞

► 怒轟NCC「髒兮兮」 韓國瑜嗆：掌握什麼站出來講清楚



►超越藍綠，就靠她了