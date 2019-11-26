《反滲透法》排入29日院會議程　民進黨團擬提案拚逕付二讀

▲立法院議場。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院26日中午召開程序委員會，將民進黨團提案之《反滲透法》草案排入29日院會議程，並列為報告事項第一案。屆時民進黨團預計將提出要求全案逕付二讀。

民進黨立法院黨團25日召開記者會，公布《反滲透法》草案內容共12條。民進黨團幹事長管碧玲表示，預計28日在立法院內政委員會先召開公聽會，29日立法院會中要求逕付二讀，呼籲朝野共同守護國安。

根據民進黨團提出之草案明訂，任何人不得接受滲透來源之指示、委託或資助，進行捐贈政治獻金及影響選舉罷免、公民投票之行為，違反前項規定者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五百萬元以下罰金。

此外，草案容也規定不能以非法方式擾亂社會秩序，或妨害集會、遊行。如果法人、團體或其他機構犯本法之罪者，處罰其行為負責人並課以罰金。

立法院26日程序委員會將民進黨團提案之《反滲透法》草案排入29日院會議程，並列為報告事項第一案。

國民黨團總召曾銘宗於會中表示，假設相關立法或修法，有助於國安能力的提升、防止敵對勢力的滲透、維持國家社會穩定，國民黨團舉雙手贊成、支持；不過，這個草案的條文涉及刑罰，影響人民權益重大，遺憾民進黨不將此案付委審查。

民進黨立委郭正亮則指出，反滲透法草案有經過陸委會、法務部及國安單位的協商，也聽取社會各界不同意見，將外溢效果排除，做最大的限縮。郭正亮說，屆時若國民黨願意好好討論，雙方達成建設性共識的機會很高。

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