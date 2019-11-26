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北區國稅局水果月曆有「鐵粉」　連續4年兌換搶頭香

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▲北區國稅局水果月曆開始兌換。（圖／國稅局提供）

▲北區國稅局局長王绣忠與水果月曆「鐵粉」林豐彬(右)。（圖／國稅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

北區國稅局2020年「鼠報吉祥」水果月曆，26日起在該局所屬各分局、稽徵所及服務處等24個據點兌換！位於桃園區三元街的總局，一早吸引許多民眾持發票兌換月曆。其中，北市民林豐彬連續4年都是清晨6點半、第一位來排隊的民眾，他說，把水果月曆掛在家裡，不僅好看，還會招徠好運。▲北區國稅局水果月曆開始兌換。（圖／國稅局提供）

▲民眾排隊兌換「鼠報吉祥」水果月曆。（圖／國稅局提供）

由於水果月曆廣受歡迎，北區國稅局也把握宣導機會，在月曆「做文章」。局長王绣忠說，今年的水果月曆很特別，每月皆搭配吉祥語及實用稅務宣導詞，還加印二張--「金鼠迎春」及「鼠報平安」春聯，讓民眾張貼，增添喜樂吉祥氛圍。▲北區國稅局水果月曆開始兌換。（圖／國稅局提供）

▲北區國稅局於水果月曆，進行稅務宣導。（圖／國稅局提供）

月曆的吉祥語及春聯是由名書法家賴煥琳校長親撰的墨寶，還有，月曆各頁所附的實用稅務宣導詞，特別搭配由該局同仁自拍各轄區著名景點的照片，非常典雅特別。同時，在月曆中特別夾2張DM，宣導4項重要稅務訊息，分別是「薪資所得稅負合理化及增訂長期照顧特別扣除額」、「境外資金匯回專法」及「雲端發票專屬獎」及「購買節能電器退還減徵貨物稅」，希望拿到水果月曆的民眾，不只拿到一份豐盈的水果月曆，同時也能知道最新的稅務訊息。

北區國稅局每年印製的水果月曆，民眾只要捐出2019年11至12月未列印買受人統一編號且消費金額達10元以上的紙本發票10張或雲端發票5張，就可兌換精美水果月曆1本，由於數量有限，想兌換的民眾動作要快，兌換所募集的發票將全數轉贈公益慈善社福團體。

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