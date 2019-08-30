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獲獎率僅萬分之2.6　北區國稅局表揚32家桃園績優營業人

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▲北區國稅局表揚32家桃園績優營業人。（圖／北區國稅局提供）

▲北區國稅局表揚桃園績優營業人。（圖／北區國稅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園地區32家獲選2019年績優營業人，30日於北區國稅局13樓禮堂，接受表揚。局長王绣忠指出，桃園地區營業人高達123,580家，能獲選績優營業人的獲獎率僅萬分之2.6，獲獎者能脫穎而出，相當不容易；對於獲獎者不論規模大小，均遵循法令誠實開立統一發票及配合政府推動重要政策，肯定業者善盡社會責任。

另外，該局也於園區舉辦「歡樂稅樂．鼓動乾坤」防制菸品稅捐逃漏的租稅宣導活動，邀請基隆關商洽非常受歡迎的毛英雄-海關緝私犬SYLON及多隻幼犬前來表演及與民眾互動。▲北區國稅局表揚32家桃園績優營業人。（圖／北區國稅局提供）

▲北區國稅局表揚32家桃園績優營業人。（圖／北區國稅局提供）

北區國稅局2019年度桃園地區績優營業人有：媒體傳播業的北桃園有線電視、知名百貨業的台茂購物中心、致力於運動場館業的財團法人台北高爾夫俱樂部及生物科技業的領導者葡萄王生技股份有限公司等多家企業。

王绣忠說，獲獎者不論規模大小，均遵循法令誠實開立統一發票及配合政府推動重要政策、善盡社會責任，這次脫穎而出獲獎，是對合法經營企業最大的鼓勵。王绣忠也特別感謝桃園地區績優營業人誠實開立統一發票及依法報繳稅，並配合政府推動稅政，頒獎典禮中除邀請桃園地區會計師、記帳士、記帳及報稅代理人及會計學會代表等百餘人，一同觀禮見證績優營業人獲獎殊榮。

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