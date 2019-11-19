北區國稅局1126開始兌換2020水果月曆　還有春聯免費送

▲北區國稅局每年印製的水果月曆，廣受民眾喜愛。（圖／ET資料照）



記者楊淑媛／桃園報導

迎接2020年，北區國稅局印製「鼠報吉祥」精美水果月曆，於11月26日起開始兌換；民眾只要捐出2019年11至12月，未列印買受人統一編號且消費金額達10元以上的紙本發票10張或雲端發票5張，即可至該局所屬各分局、稽徵所及服務處兌換精美水果月曆1本，每人每次限兌領1本，數量有限，兌完為止。

北區國稅局19日指出，再過一個多月就要進入2020金鼠年，為宣導購物消費使用載具索取雲端發票，該局舉辦捐發票送水果月曆活動，所募集的發票將全數轉贈公益慈善團體，歡迎大家一起捐發票做公益。

▲北區國稅局印製的水果月曆，每年吸引民眾排隊兌換。（圖／ET資料照）▼北區國稅局即將開始兌換2020水果月曆。（圖／北區國稅局提供）

該局表示，每年印製的水果月曆均廣受民眾喜愛，月曆以各月份台灣當令水果為主題，嚴選的水果照片，飽滿豐盈，吉祥討喜，而且今年的水果月曆很特別，除每月搭配吉祥語及實用稅務宣導詞外，亦印有該局轄區9縣市的風景照，特別雅緻，另外特別印製二張--「金鼠迎春」及「鼠報平安」春聯供民眾使用。

月曆的吉祥語及春聯係名書法家賴煥琳校長親撰的墨寶，彌足珍貴。想要換月曆的民眾記得把握時間，動作要快。如有問題，歡迎撥打免費服務電話0800-000-321，將有專人為您服務。

►生火了！連我媽都用到發光