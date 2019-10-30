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北區國稅局引導境外資金回台投資講習　企業踴躍擠爆座談會場

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▲北區國稅局舉辦引導境外資金回台投資講習。（圖／北區國稅局提供）

▲北區國稅局舉辦引導境外資金回台投資講習。（圖／北區國稅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導


面對全球經濟與租稅環境變遷，為引導台商境外資金回國投資，以利企業及個人充分瞭解「境外資金匯回管理運用及課稅條例」財政部北區國稅局特別舉辦專法講習暨座談會，因各界反應熱烈參與人數，擠爆該局13樓大禮堂。

▲參與企業反應熱烈擠爆座談會場。（圖／北區國稅局提供）

▲參與企業反應熱烈擠爆座談會場。（圖／北區國稅局提供）
29日舉行的講習暨座談會原訂250人，因反應熱烈增至350 人，除由北區國稅局包喬雯科長介紹「境外資金匯回管理運用及課稅條例與作業辦法」外，並邀請經濟部工業局盧碧黛專門委員及金融監督管理委員會古坤榮組長，分別介紹「境外資金匯回實質投資機制」及「境外資金匯回金融投資管理運用辦法」，讓與會人員可以同時瞭解相關部會主管的法令規定及實務作業流程與模式；會場並設有稅務金融機構諮詢服務攤位，設攤的臺灣銀行、合作金庫、元大銀行、兆豐銀行及玉山銀行也提供境外資金匯回開立專戶與金融投資之諮詢服務，充分發揮公私部門通力合作的服務精神。


講習會由財政部蘇建榮部長親臨主持綜合座談，與企業、個人、金融機構代表及專業代理人等直接面對面溝通與交流。對於資金匯回的管理運用、課稅規定及國內產業投資訊息等議題現場踴躍提問，迴響熱烈。本次講習暨座談會，相信能吸引更多海外資金匯回進行實質投資。


北區國稅局也提供台商一站式溫馨的服務，設有專屬諮詢專線【電話：(03)339-6789營利事業請轉分機1361黃小姐；個人請轉分機1405廖小姐】，另建置「境外資金匯回專法」網站專區(路徑：首頁/服務園地/主題類/境外資金匯回專法專區)放置法令規定、常見問答及申報書表，請各界多加利用。


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