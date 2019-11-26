同學印報告「噴出一張iPhone6S」驚呆：內文勒　萬人蠢笑：+1…實測神打臉

▲同學印報告，反而「噴出一張iPhone6S」！ （圖／翻攝Dcard）

網搜小組／劉維榛報導

「強者我同學印了一支iPhone！」一名女大生笑虧，班上同學要印報告，竟打開iPhone 6S螢幕，接著放在影印機上，以為輕輕鬆鬆就可印出畫面來，「結果…他印出一張哀鳳手機！」文章曝光後，秒讓萬人笑暈。

這名女網友在《Dcard》分享同學糗上天的事蹟，昨（25）日她一早起床，發現對方傳了一張「iPhone正面照」的影印紙，正當原PO一頭霧水時，同學解釋，本來要去影印英文報告，無奈機器無法連上USB隨身碟，此時靈光一閃，乾脆拿出手機，「他就天真的以為把畫面調到最亮，然後把文章找出來…」

請繼續往下閱讀...

啟動鍵一按，天兵的友人以為可以印出報告來，「結果！結果！結果！結果，他印出一張哀鳳手機！各種問號我的報告內容呢？怎麼不見了」，空氣瞬間凝結，還有一隻烏鴉飛過，原PO笑吐槽，「真的超棒的，看到這些我都不知道要怎麼說他了，簽名檔－我的奇葩室友！」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲網友實測，有人印得出來！（圖／翻攝Dcard）

爆笑文章曝光後，讓大批網友笑到岔氣直呼「 太荒謬了吧」、「身邊總是都會有這麼一個天兵朋友」、「上傳到雲端去7-11或全家印不就好了」、「我是店員我會傻眼」、「太ㄎㄧㄤ了，他484螢幕裂掉會截圖分享的人」、「恭喜你同學獲得一支新手機」、「先承認你朋友就是你」。

不少網友也自首爆料，「我也做過這樣的事，一次印不出來我還以為是亮度太暗，印了第二次 直接被自己打敗」、「我跟我弟也有印過！當下真的是笑爆」、「這讓我想到我一個朋友，她有次螢幕保護貼裂掉，然後用手機截圖Line給我看，問我：你有看到他裂掉嗎？」、「是真的可以印，但是不是每種機型都可以，我家是噴墨的印出來效果很差，要用hp碳粉的就能印出來我之前都會把手機放上去，印客戶證件」。

至於印不來的原因，有人專業解釋「因為影印機的原理是利用打出去的光掃到東西後白色的部分（或者顏色較淺的部分）會把光反射回去玻璃內部的導電層感應區，導致感應區有被反射回來的部分暫時斷電，然後再轉印到紙上。螢幕之所以沒有辦法顯像是因為影印機的光打出去實際打到就只有一片玻璃面板而已。而且其實手機面板發光的程度也沒有高到可以讓導電區斷電，不然使用者的眼睛早就瞎了」。

►生火了！連我媽都用到發光