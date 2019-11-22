iPhone 12相機升級變更強！玫瑰金將回歸　新增「午夜色」

▲外媒 phoneArena 揣測 iPhone 12 可能會再升級變成四鏡頭。（圖／翻攝自YouTube／PhoneArena）

記者謝仁傑／綜合報導

今年的 iPhone 11大受好評，不但三鏡頭設計是一個重大突破，定價的部份也為他們帶來突破性的銷售成績。然而市場已經開始討論iPhone 12，根據外媒 Phonearena 爆料，iPhone 12 還可能會再升級變成四鏡頭。

多年來，蘋果一直遭到消費者批評，許多人覺得蘋果將重心放在安全性，而忽略了在外觀上做創新。蘋果在 iPhone 設計過程中最引人注目的變化，就是移除 iPhone X 的 Home 鍵及瀏海螢幕；除此之外，iPhone 的外型在過去五年中幾乎沒有改變過。

iPhone 12 可能是近年來最受矚目的手機

▲iPhone 12在外觀上可能回歸十年前的經典原型。（圖／Phonearena）

有外媒引述傳言稱，Apple 在設計 iPhone 12 將不再採用當前模型的圓角輪廓，而是採用了 iPhone 4 和 5 更加銳利、方正的設計美學。事實上，Apple 已經推出的 iPad Pro，外觀也是採用這種蘋果的復古美學；MacBook也已經轉變為類似的設計。

因此預測蘋果接著要推出的 iPhone 12 將回歸此種設計其實是合乎邏輯的，畢竟回顧蘋果推出的產品向來都是具備高度相關性的。

天風國際分析師郭明錤也在最新預測報告中指出，明年 2020 新 iPhone 將全系列支援 5G，而且金屬中框設計將會有明顯的革新，不再使用 iPhone X 圓邊設計，而會回歸十年前 iPhone 4 和 iPhone 5 經典造型，在結構上仍採用金屬中框與前後 2／2.5D 玻璃的設計，但手機金屬中框表面將改成類似 iPhone 4 的平面設計。

引起評價相當兩極的前螢幕劉海設計可能不會消失

根據最近的傳聞，蘋果可能正在試驗沒有瀏海、邊框更厚的 iPhone 原型。這個想法是將 TrueDepth Face ID 鏡頭、聽筒和前置鏡頭縮小化，置入手機的頂部邊框中。或許這將導致周圍的邊框變厚，但若能夠成功的話，這可能是一個很好的權衡。

iPhone 12 可能是蘋果首款四攝手機

▲據傳 iPhone 12 可能採用四攝像鏡頭的設計。（圖／Phonearena）



近年來，蘋果一直在AR上進行大量投資。以分析蘋果產品出名的天風國際分析師郭明錤，最近宣稱iPhone 12將會帶來背面配有ToF（飛時測距）相機。郭明錤表示，2020 年的 iPhone 12 在外觀設計上會大改，正面與背面的 2.5D 玻璃會繼續保留，而外觀金屬邊框則會改回類似 iPhone 4 的樣子。

外媒表示，如果蘋果在 iPhone 12 上安裝了ToF相機，不能確定它是否會像其他三個鏡頭那樣有外觀上的凸起（因為它可能會更小）。

ToF（飛時測距）相機可以比常規相機更精確地測量深度，因此對於增強現實應用而言，它具有相當強大的功效。ToF相機會使用紅外光繪製周圍的環境，它與發出光信號的IR傳感器配合使用，該信號從被攝體反彈並返回到傳感器，手機會進而計算出信號反彈回傳感器所花費的時間，因此可以創建比一般相機更準確的場景深度圖像。

新增午夜色及玫瑰金的回歸 iPhone 12 顏色令人期待

▲據傳 iPhone 12 可能新增午夜色，最受歡迎的玫瑰金也可能回歸。（圖／Phonearena）

根據 phoneArena指出，玫瑰金可以說是當時iPhone最流行的顏色之一，但自 iPhone 7 以來我們就再也沒有見過。iPhone XS 和 11 Pro 的推出了新的金色，但事實上遠遠不及先前的金色及玫瑰金。

外媒表示 iPhone 11 Pro 推出了令人激賞的午夜綠，就午夜色而言是相當令人著迷的。另外，深藍色或灰暗色系確實非常適合iPhone的風格。





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