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原廠維修貴還是不賺錢？蘋果：10年來都在虧本為用戶修理iPhone

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▲▼智慧型手機螢幕破裂。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲蘋果稱，過去10年來，其各種維修項目的運營成本已經超過了這些服務產生的收入。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王曉敏／綜合外電報導

眾所皆知的，蘋果的原廠維修並不便宜，不過蘋果似乎也無法靠著這個「不平價」的維修計畫賺到多少錢。蘋果周四（21日）在美國反壟斷調查中表示，該公司未曾自iPhone、Macbook等產品的維修中賺取任何利益，更稱其自2009年以來所投入的維修成本已遠超過收取的維修費用。

美國國會眾議院目前正對蘋果、Google等科技巨頭展開反壟斷調查，其中便涉及了蘋果產品維修、App Store抽成等爭議。綜合外電報導，為配合調查，蘋果公布了該公司的產品維修成本報告，據蘋果致眾議院的答覆文件披露，自過去10年來，蘋果各種維修項目的運營成本已經超過了這些服務產生的收入。

據蘋果說法，雖然該公司的維修較其他第三方維修中心的報價更高，但蘋果強調「用戶仍能從其他第三方維修中心獲得免費維修」，因此該公司無法從原廠維修計畫中獲利。

蘋果官網顯示，所有iPhone機型在AppleCare+延長保固下，螢幕更換費用皆為900元，若過保，就蘋果目前最高階的機款iPhone XS Max及iPhone 11 Pro Max來說則要價1.079萬元，至於過保的較舊機款，以iPhone 8舉例則需4790元；不過根據網路上的普遍報價，請第三方維修中心更換iPhone 8螢幕約僅需2000元至3000元不等，但通常都較原廠維修更為便宜。

對此，蘋果向美國反壟斷委員會表示，未經公司培訓的第三方維修人員可能不會遵循正確且安全的維修程序，可能導致設備功能不正常、產品質量出問題甚至安全事件。此外，蘋果也否認該公司採取任何措施來阻止消費者尋求未經授權的第三方維修。

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