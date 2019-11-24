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醜瀏海剪了！外媒曝光iPhone 12「真·全螢幕」模擬圖　首升級6GB記憶體

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼醜瀏海剪了！外媒曝光iPhone 12「真·全螢幕」模擬圖　首升級6GB記憶體。（圖／翻攝推特／BenGeskin）

▲醜瀏海剪了！外媒曝光iPhone 12全螢幕模擬圖。（圖／翻攝推特／BenGeskin）

記者許力方／綜合報導

iPhone醜瀏海終於要消失了？蘋果即將推出的iPhone 12系列外型描繪曝光，分析師公開蒐集到的資訊，預估除了可望支援5G，內建記憶體也將首次升級至6GB，且都是4顆鏡頭，另外也將會改採全新外型。外界推測，蘋果每3年會有大規模變換模具組，這次可能真的會使用全螢幕，剪掉最為人詬病的「醜瀏海」設計。

巴克萊分析師柯蒂斯（Blayne Curtis）走訪蘋果供應鏈，近期公開報告，分析明年將有iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max等3款機型，預估新手機將首次升級記憶體，從4GB增加至6GB，並且將啟用全新外型，也將全體使用「4攝」鏡頭，支援更高性能的5G網路等。

▼爆料瘋傳！iPhone 12將全面升級4顆鏡頭＋全螢幕外觀。（圖／翻攝推特／BenGeskin）

▲▼醜瀏海剪了！外媒曝光iPhone 12「真·全螢幕」模擬圖　首升級6GB記憶體。（圖／翻攝推特／BenGeskin）

▼據傳iPhone 12恐有2款新色「玫瑰金」、「午夜色」。（圖／翻攝Phonearena）

▲據傳 iPhone 12 可能採用四攝像鏡頭的設計。（圖／Phonearena）

報告中提到，iPhone 12 Pro系列兩款機型，後置4顆鏡頭，將搭載單顆1200萬像素+單顆1200萬像素+單顆800萬像素，以及單顆支援3D面部感測的ToF技術，除了能進一步強化拍攝物體訊息捕捉，也有助改善AR，提供更強的照相性能。

外界推估，iPhone 12升級的全新外型，除了後置4攝組合，可能將採用「真•全觸控螢幕」，且支援螢幕指紋辨識、臉部辨識、快速充電、無線充電及防水等功能。爆料大神格斯金（Ben Geskin）也畫出概念圖，認為iPhone 12取消瀏海設計，邊框回歸iPhone 4的立體設計，背部可望玻璃材質打造。

不過，蘋果自推出全螢幕「瀏海」機為人詬病，格斯金也認為，基本上iPhone不可能完全移除瀏海設計，預估明年將續留瀏海，只是尺寸縮小，不過也有科技網站認為，蘋果至今已持續使用瀏海設計在3代機型上，以往3年更換一次模具組，明年的新手機還是非常值得期待「真•全觸控螢幕」。

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