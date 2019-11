醜瀏海剪了！外媒曝光iPhone 12「真·全螢幕」模擬圖　首升級6GB記憶體

▲醜瀏海剪了!外媒曝光iPhone 12全螢幕模擬圖。(圖/翻攝推特/BenGeskin)



記者許力方/綜合報導

iPhone醜瀏海終於要消失了?蘋果即將推出的iPhone 12系列外型描繪曝光,分析師公開蒐集到的資訊,預估除了可望支援5G,內建記憶體也將首次升級至6GB,且都是4顆鏡頭,另外也將會改採全新外型。外界推測,蘋果每3年會有大規模變換模具組,這次可能真的會使用全螢幕,剪掉最為人詬病的「醜瀏海」設計。

巴克萊分析師柯蒂斯(Blayne Curtis)走訪蘋果供應鏈,近期公開報告,分析明年將有iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max等3款機型,預估新手機將首次升級記憶體,從4GB增加至6GB,並且將啟用全新外型,也將全體使用「4攝」鏡頭,支援更高性能的5G網路等。

▼爆料瘋傳!iPhone 12將全面升級4顆鏡頭+全螢幕外觀。(圖/翻攝推特/BenGeskin)



▼據傳iPhone 12恐有2款新色「玫瑰金」、「午夜色」。(圖/翻攝Phonearena)



報告中提到,iPhone 12 Pro系列兩款機型,後置4顆鏡頭,將搭載單顆1200萬像素+單顆1200萬像素+單顆800萬像素,以及單顆支援3D面部感測的ToF技術,除了能進一步強化拍攝物體訊息捕捉,也有助改善AR,提供更強的照相性能。

外界推估,iPhone 12升級的全新外型,除了後置4攝組合,可能將採用「真•全觸控螢幕」,且支援螢幕指紋辨識、臉部辨識、快速充電、無線充電及防水等功能。爆料大神格斯金(Ben Geskin)也畫出概念圖,認為iPhone 12取消瀏海設計,邊框回歸iPhone 4的立體設計,背部可望玻璃材質打造。

不過,蘋果自推出全螢幕「瀏海」機為人詬病,格斯金也認為,基本上iPhone不可能完全移除瀏海設計,預估明年將續留瀏海,只是尺寸縮小,不過也有科技網站認為,蘋果至今已持續使用瀏海設計在3代機型上,以往3年更換一次模具組,明年的新手機還是非常值得期待「真•全觸控螢幕」。

