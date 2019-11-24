臉書留言「不斷閃爍」引網友哀號　3C達人：程式問題等版本更新解決

▲ 臉書。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

一名網友在臉書社團貼文指出，自己買了iPhone 11新機，但卻在使用臉書（Facebook）時，發現有留言不斷閃爍的問題，根據下方網友留言回覆，有需多款機種都遇到同樣的問題、且不只蘋果手機，3C達人廖阿輝指出，這通常是程式問題，要待APP版本更新解決。

網友熊東子在臉書社團●【爆廢公社】●PO文指出，他購入iPhone 11時間約兩週，但在使用臉書時卻有留言不斷閃爍、只能顯示一則留言的情況產生，該名網友坦言，從入手機新機就發現了這樣的問題，而且已經忍耐兩個星期了，但重新開機、卸載程式重載都無法解決，發文感嘆「這樣到底要怎麼看文章」。

觀察下方留言，不僅原PO的iPhone 11會遇到這問題，i7、i8、X、XR....等多款機型都會遇到相同問題，也有一名網友表示三星手機也會、如果太多文字就會出現亂碼閃爍。

▲ 臉書災情。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

實際上，臉書從前也曾發生過更新APP就會不斷閃退的情形，iOS、安卓系統都曾遭殃。3C達人廖阿輝表示，留言閃爍問題普遍存在於手機，與程式系統較為相關，通常沒有可以運用調整、設定去解決的方法，只能等到APP進行版本更新解決漏洞。