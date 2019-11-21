絕美三色出爐！iPhone 11專用充電神器新發布　「多了這顆」一鍵拍照

▲iPhone 11系列的新配件曝光，這次多了超美的第三款顏色。（圖／記者洪聖壹攝）



記者柯振中、陳心怡／綜合外電報導

蘋果公司稍早推出了與iPhone 11、iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max搭配的充電神器，這款配件不但能延長電池時間，還多了一鍵拍照功能，無論是鎖定或喚醒狀態，只要按下去就能快速拍照，長按還能夠啟動錄影功能。

這款充電神器「聰穎電池」（Smart Battery Case）與前代相比，除了鏡頭開孔較大以外，外觀上大致相同，能支援Qi無線充電及USB-PD有線快充，在提供手機額外50％續航力的同時，也能夠保護好手機。

▼iPhone 11 Pro Max的聰穎電池護殼多了新的顏色可以選擇。（圖／翻攝自蘋果官網）



這次的聰穎電池採用矽膠材質，內部鋪著柔軟的纖維，在保證手機安全的同時，提供了柔軟的手感。與前代不同的是，iPhone 11系列的聰穎電池在側邊新增了一顆照相鍵，無論在鎖定或解鎖畫面，只要按下就能啟動相機App，短按即可拍照，長按還能啟動錄影功能。

這系列的iPhone 11配件目前已在蘋果官網上架，iPhone 11的聰穎電池提供了黑、白兩種選擇；而iPhone 11Pro與Pro Max則多推出一款「粉紅色」，看起來相當漂亮、新穎。這款配件定價為4290元，但官網上仍寫著「暫未發售」，只能按愛心加入喜好項目。

▼iPhone 11 Pro Max的聰穎電池護殼多了新的顏色可以選擇，但購買介面寫著尚未發售。（圖／翻攝自蘋果官網）

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！