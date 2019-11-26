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投審會公告向心投資「1億元」設立公司　資深媒體人驚：一出手就是1億元

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▲▼ 向心 。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲ 中國創新總裁向心，在台灣接受訊問 。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者林彥臣／綜合報導

自稱中國間諜的王立強（Wang Liqiang，音譯，又譯王力強）向澳洲投誠，在媒體前描述如何影響台灣、香港、澳洲的選情，還指出接受香港「中國趨勢」、「中國創新」總裁向心（Xiang Xin）夫妻的吸收，表面上為一般的勞雇關係，實際上則是指派他任務的間諜上線。經濟部投審會在官網上公告指出，「向心及龔青等人前於105年12月30日向本部投審會申請以 新臺幣1億元，投資設立一家公司」。

法務部調查局和內政部移民署24日掌握向心和妻子龔青正在台灣，趁他們要搭機離境前，將2人帶回訊問。25日晚間被送抵台北地檢署，等待接受檢察官訊問。

投審會25日公告指出，媒體報導高成炎教授所述，中國創新投資公司董事長向心申請投資一案。經濟部投審會今（25）日說明，向心及龔青等人前於105年12月30日向本部投審會申請以新臺幣1億元，投資設立一家公司，擬經營H703090不動產買賣業等業務，經本部會同相關機關審查後，基於國家安全考量，已經於106年4月20日駁回向心等人之申請案。

▲▼投審會公告指出，向心曾在台灣投資1億元。（圖／翻攝自經濟部投審會官網）

▲投審會公告指出，向心曾在台灣投資1億元。（圖／翻攝自經濟部投審會官網）

對此資深媒體人陳東豪在臉書發文驚訝表示，「王立強的老闆一出手就是一億元新台幣，向心夫婦的故事越來越有味道了！」

王立強對澳洲媒體指出，「中國趨勢」和「中國創新」表面上是一般的中資公司，實際上是隸屬「總參」（現改名為中央軍委聯合參謀部情報局）的間諜據點與指揮所。

根據中國創新公司的香港網站，中國創新投資有限公司是在2002年2月在開曼群島註冊成立，8月就在香港聯合交易所上市，港股代號是1217，是投資控股公司，主要投資目標包括新能源、新光源、新材料、新媒體等4項產業鏈。

中國創新執行董事向心1963年出生，2003年1月加入公司，同時身兼中國創新和中國趨勢（港股代號：8171）兩間公司的董事局主席、行政總裁，他的妻子龔青1969年出生，在公司擔任向心的替任董事。

王立強接受澳洲節目《60分鐘》聲稱，接受向心夫妻吸收成為間諜，他們曾在台灣收購許多餐廳、IT公司，做為在台據點，若想對某人發出攻擊，會發動網軍，讓攻擊對象的臉書消失，也曾協助向國民黨總統參選人韓國瑜陣營捐款280萬美元（約新台幣8690萬元）。

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