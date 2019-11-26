35年老情報員翁衍慶揭「謎諜」王立強破綻　說詞違反「單線指導」原則

▲老情報員翁衍慶指出「謎樣共諜」王立強說法的破綻。（圖／翻攝自東森新聞）



記者林彥臣／綜合報導

「謎樣共諜」王立強（Wang Liqiang，音譯，又譯王力強）自稱間諜向澳洲投誠，不僅詳細描述如何影響台灣、香港、澳洲的選舉，還指出接受香港「中國趨勢」、「中國創新」總裁向心（Xiang Xin）夫妻的吸收成為間諜。對此擁有35年資歷的資深情報員翁衍慶點出，王力強說詞的破綻，由其違反了情報工作「單線指導」的原則，甚至以「乳臭未乾」來形容王力強，根本是為了居留權才說自己是情報員。

前軍情副局長翁衍慶從事情報工作35年，曾經掌握鄧小平過世重大訊息，也成功曾策過反對岸人員，他用過去的經驗大膽分析，王立強不是共諜核心，因為一些細節露出破綻，「其實一切都是假的，他只為了獲得政治庇護，我見過太多案子」。

▲王立強自稱共諜，但是說詞與行為讓人真假莫辨。（圖／翻攝自The Age）



翁衍慶指出，「我們情報工作人員，只要外派任務一定單一，你就是做那樣工作，絕對不能說，我到香港我要到澳洲看看，各位要了解，核心情報人員，絕對不會讓你帶家屬出去。」

翁衍慶還質疑王立強秀出護照，也是露餡的舉動，「我們做這一行，最怕工作人員到海外或到敵後去失事，絕對不會同時給他好幾份證件，讓他證明他有不同身分，這是最大一個破綻。」

王立強聲稱，曾經參與過2015年「銅鑼灣書店事件」將李波等人帶進大陸，翁衍慶認為，「書店這個問題，是中共公安部第一局，叫做國保局，跟總參情報部根本沒有關係，他是看報紙照本宣科，乳臭未乾小孩，能夠交給你這麼大任務嗎？」

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