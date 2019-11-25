與朋友追逐玩耍！11歲男童下秒突絆倒…右臉當場遭「22cm玩具劍刺穿」

▲男童跌倒後慘遭22公分玩具劍刺穿右臉。（圖／翻攝自微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

許多男孩子小的時候總喜歡拿著玩具劍舞弄一番，不過大陸11歲男童軒軒（化名）卻在追逐玩耍的過程中，不慎摔了一跤，導致手中22公分長的玩具劍直接插入他的右臉頰。醫師檢查後緊張地表示，異物距離內頸動脈虹吸段（carotid suphnon）只差0.37公分，倘若移位的話就會有生命危險。所幸男童經過手術後幸運撿回一命。

綜合陸媒報導，意外發生在廣東省佛山市，軒軒17日和其他小朋友追逐時，不小心絆倒摔跤，手中22公分的玩具劍當場直插他的右臉，嚇壞在場所有家長和小孩，只好趕緊送醫急救。醫師透過電腦斷層掃描檢查後表示，軒軒的情況相當危險，因為玩具劍只差0.37公分就會傷及動脈及神經，造成嚴重的顱內出血甚至有生命危險。

醫師隨即替軒軒進行手術，順利將玩具劍取出。據悉，男童逃過一劫後恢復狀態良好，除了面部有疤痕外，其餘皆無礙，目前已經出院正常生活。醫師提醒，民眾如果遇到類似的意外，切勿自行將插入的異物拔出，第一時間應該打急救電話請醫護人員處理；如果自行處理，可能會受到二次傷害。

▼男童拿著玩具劍追逐奔跑。（圖／翻攝自微博）

他也表示，雖然是玩具劍，但操作不當就是一把傷人的「凶器」，家長們必須加強安全防範意識，謹慎購買此類玩具。許多網友看完後紛紛回應，「玩具做到這麼鋒利也是挺嚇人了...」、「家長一定要多留意孩子，否則戳到眼睛還是腦袋就不好玩了」、「我都告訴孩子，手上有尖銳物品的時候就不要跑來跑去」、「用看的都覺得痛、「還好沒傷到其他小朋友」、「變成刀疤臉了」。

▼所幸男童急救後恢復良好。（圖／翻攝自微博）

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