男童與母隔窗痛哭！　警消協力破窗促「團聚」

▲台南市警、消合作破窗而入，讓蔡女母子「團聚」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台江大道旁花見小路住宅區內，11月20日下午2時正值午間，於傳出母親及孩童的哭鬧聲，經民眾報案後，三分局和順派出所警員蕭以翎及消防人員迅速到場查處，發現原係40歲蔡姓婦人被鎖在自家住處門外，隔著門窗與窗內2歲男童痛哭，警消徵得蔡婦同意破窗解困。

警方指出，當時男童一直在屋內對著窗外的媽媽哭喊：「媽媽抱抱」，窗外的母親則是眼眶泛紅，人在屋外無計可施。經了解，該屋門內有暗鎖，無法請鎖匠開鎖進入，亦無其他出入口可進入，警消因擔心發生意外，當場經蔡女同意直接破窗救人，在警消協力下順利擊破門窗，蔡女及男童一見面便緊緊相擁而泣，母子「團圓」畫面，讓人看了備感溫馨。

住在台南市安南區的蔡姓婦人，育有2歲男童，由於丈夫長期在北部工作，均是由其母代父職，20日下午1時蔡女返家時，讓2歲男童先行拿鑰匙進門休息，自己轉身要提物，不料男童一進門想跟母親玩遊戲，便將門內暗鎖一併鎖上，不久見母親無法進入便慌張大哭，唯屋內暗鎖無法從外開啟，蔡女一時情急也跟著哭泣，後待警消到場後協力破窗，讓母子得以團圓，讓現場民眾看了直說台南警消真的給力又窩心。

市警三分局表示，從警者為人民保母，本應視民如親，為民服務之情狀，有時迫在眉睫，本案蕭員服務民眾主動積極，與消防人員一同解決民眾燃眉之急，幫助母子解決急難，足堪表率，同時亦提醒民眾要特別當心孩童行為，以防意外發生，如有需警方服務，隨時歡迎撥打110報案系統請求協助。

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