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「有空輔選沒空探視」台鐵撞小客車事件　台中藍營痛批林佳龍

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▲台中議員吳瓊華等人痛批交通部不顧人命。（圖／記者鄧木卿攝）

國民黨團痛批交通部罔顧人命。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市烏日區22日晚間發生的火車撞上小客車事件，台鐵竟在第一時間推託給女駕駛搶快肇事，國民黨台中市議員吳瓊華等人25日痛批交通部長林佳龍，昨天有空在台中市拚選舉，卻沒空去慰問傷者，選舉難道比不上人命嗎？更可惡的是，鐵路警察局台中分局長到急診室探視時，竟說「被火車撞到沒死的人很少」，語氣冷血無情。

▲台中議員吳瓊華等人痛批交通部不顧人命。（圖／記者鄧木卿攝）

▲吳瓊華批評林佳龍有空輔選，沒空探視傷者。（圖／記者鄧木卿攝）

台中市議會國民黨團議員吳瓊華、張瀞分、陳政顯、張廖乃綸、陳文政、林碧秀、李中和黃馨慧等人，上午召開記者會嚴厲譴責林佳龍，吳瓊華表示，林姓傷者是優良的全國鳳凰獎志工，2014年還獲得前市長林佳龍頒奬，結果意外一發生，就被台鐵放假消息批為「搶時間」、「一人疏失眾人受害」的肇事者，顛倒是非，至今台鐵沒有1人到醫院探視，連林佳龍昨天在台中，也不去慰問。

▲林佳龍曾頒獎給被火車撞傷的優秀志工。（圖／吳瓊華提供）

▲林佳龍曾頒獎表揚傷者。（圖／吳瓊華提供）

吳還透露，受傷當天，鐵路警察局台中分局分局長到急診室探視時竟說「跟火車撞到的存活的幾乎是很少，大部分都是死亡，最近才發生3件死亡的案例！」語氣冷血無情，讓人不敢置信，由於台鐵號誌故障，差一點奪走1位優秀義消的生命 。

李中、黃馨慧表示，普悠瑪事件後，當時的台鐵局長周永暉請辭，後來擔任觀光局長，當時的交通部長吳宏謀請辭，後來擔任中華郵政董事長，看得出來中央「沒有懲處，只有酬庸」，不知深刻檢討，枉顧人命，林佳龍不但沒有為這次事件說過一句話，也未關心探視過傷患或家屬，只忙著幫蔡英文站台、拚選舉。

張瀞分、陳政顯、張廖乃綸、陳文政、林碧秀強調，中央不該「硬ㄠ」，應該本著良心好好做事，還給人民一個安全的生活空間，還好自小客車上有行車紀錄器，才能還傷者清白，議員們並要求全台421個平交道及監視器，都應全面檢測。

吳瓊華也提到，目前台中鐵路高架化從豐原到大慶站，林佳龍2017年擔任台中市長曾公開說大慶站往南高架化應優先動工，到現在沒有動靜，她要求鐵路高架化應從大慶站再往南沿伸到成功站，別讓烏日鄉親活在「故障平交道」的恐懼中。

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