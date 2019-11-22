不滿桃園鐵路地下化案通過⋯審委怒辭官！林佳龍轟：個人凌駕於政府不正常

▲交通部上周通過桃園鐵路地下化綜合計畫。（資料圖）



記者蕭筠／台北報導

交通部上週通過桃園鐵路地下化綜合計畫，卻傳出擔任審查委員的行政院前政務顧問、淡江大學運輸管理學系教授張勝雄當場辭官，原因是不滿該案被強勢通過，認為交通部現有審查模式已無太大意義引發討論。

對此，交通部長林佳龍直言：「學者專家的意見都值得參考，但個人意見不能凌駕於其他人包括多數意見，甚至凌駕政府。」更指出過去多起縣市鐵路立體化案因遭少數委員否決，導致5、6年原定踏步無任何案通過，撂狠話表示「少數委員決定國家重大件事是不正常發展」。

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▲交通部長林佳龍首度做出回應。（圖／記者蕭筠攝）



交通部上週通過桃園鐵路地下化綜合計畫經費近1100億元，讓當天擔任審查委員的淡江大學運輸管理學系教授張勝雄挨批是錢坑，當場怒辭官，原因是原案經費從最原本高架化的300多億元暴增為地下化破千億元，認為毫無收益，還牽涉到地下化路線和土地徵收，甚至連帶讓桃園捷運延宕，會導致台鐵每年營收虧損持續擴大，不過該案卻依舊這樣通過，讓他十分挫敗，當下決定口頭請辭。

對此，交通部長林佳龍今（22）日出席「智慧公共運輸服務科技創新研討會暨高峰論壇」時首度作出回應，表示交通部基於整體國家交通路網規劃，已化被動為主動協助各地方政府推動適合之運輸方案，「學者專家意見都值得參考，但不能個人意見凌駕於其他人包括多數意見」，尤其個人有強烈主張，雖也會列為參考，但行政程序依舊要往前走，故針對個特定委員請辭「表達尊重」。

林佳龍表示過去曾出席台中軌道可行性研究審查會議，發現10委員中若有1個反對該案就無法通過，也有好幾個縣市的鐵路立體化方案因少數個定委員反動，在過去5、6年幾乎是原定踏步，沒有通過任何案，「這個本來依據鐵路法，交通部應該負責去規劃提案，結果變成地方政府再提，可能不夠成熟應該協助」。

林佳龍強調交通部必須承擔全國交通路網，過去卻因委員會制度過於浮濫，導致審查委員個人意見凌駕於整個委員會甚至是政府，讓少數委員決定國家重大事件，「是不正常發展」，更強調推動重大建設政府本就應該有規劃，再藉由學者專家意見去修正，行政程序部分則一定是依法行政，包括綜合規劃、環評等，最終目的就是希望人民得到最好交通品質服務。