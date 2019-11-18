2030年台灣觀光「10年願景」　來台旅客2千萬、國旅2.4億人次

▲Tourism 2030 觀光政策白皮書總諮詢會議。（圖／觀光局提供）

記者賴文萱／台北報導

為凝聚台灣觀光產業對旅遊發展共同願景，交通部觀光局今（18）日邀集全國觀光相關產業約150名代表齊聚一堂，召開「Tourism 2030觀光政策白皮書總諮詢會議」。會議中擘劃台灣未來10年的觀光發展藍圖，其中發展目標為來台旅客2,000萬人次、國旅2.4億人次。

台灣觀光發展快速，今年觀光局年度重點計畫就是研擬「Tourism 2030觀光政策白皮書」，自2月起著手進行，陸續召開多場產業代表諮詢會議、專家學者座談會、部長研商會議等，上周（11月12、13、15日）也召開3場產業座談會，再加上今天的總諮詢會議，共召開了15場會議。

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▲全國觀光相關產業約150名代表齊聚一堂，參與Tourism 2030 觀光政策白皮書總諮詢會議。（圖／觀光局提供）

針對「Tourism 2030觀光政策白皮書」政策主軸方針，分為政策制度、市場拓源及海空、智慧觀光及旅運、旅行產業、旅宿及遊樂業、景區資源整備等6大部分，最後得出共同結論。

● 在「政策制度」方面，以「觀光立國」為觀光發展願景，建立「觀光主流化」為各部門施政主軸之一，發展目標將以2030年來台旅客2,000萬人次、國旅2.4億人次。

● 在「市場拓源」方面，持續推動國際主力、潛力及特定族群市場，型塑台灣區域品牌，透過區域DMO行銷跨縣市、跨區域觀光資源，並建構與布局台灣觀光國際行銷海空支援體系，以廣拓觀光市場。

● 在「智慧觀光及旅運」方面，建構以使用者為核心的交通整合行動服務典範，積極導入票證整合、行動支付與線上訂票功能，以提升乘客便利性、友善度，並因應5G、AI、IOT、自駕等數位發展趨勢，積極導入智慧科技應用，促動觀光數位轉型、建構觀光資料匯流。

● 在「旅行產業」方面，結合旅行業公協會組織之能量，協助旅行業導入數位化應用及發展適合的商業營運模式，辦理旅遊平台、各學校校外教學(實習)與旅行社業務之媒合及海外行銷。另確保旅遊品質與安全保障及消費者權益保障下，滾動檢討對旅行業不合時宜的管理措施，協調勞動部研議就旅行業行業特性將其從業人員納入彈性工時之適用，及大眾運輸產業之罷工期預告作法及規範。

● 在「旅宿及遊樂業」方面，加強產業輔導，提升產業數位行銷能力，督促地方政府加強非法旅宿之查處，另有關旅宿產業基層人力短缺問題、一例一休法規調整及其他相關產業如土地稅、娛樂稅等議題，進行跨部會協調以更切合觀光產業；輔導遊樂業者透過主題差異化、品牌形象IP(智慧財產權)深化、特色產品開發、全齡化及穆斯林友善環境與人才培育。

● 在「景區資源整備」方面，整備整體觀光環境品質提升，藉觀光資源永續利用，持續完善主題式、通用化旅遊環境，營造區域觀光品牌及國際性亮點活動，強化自行車路網友善服務，以創新深度旅遊，帶動地方國際化，促進區域均衡發展，並導入設計美學的概念。

▲林佳龍說，為帶動觀光產業發展，應成立觀光署擴大投入資源。（圖／觀光局提供）

交通部林佳龍部長表示，為帶動台灣觀光產業穩定、永續發展，應落實「觀光立國」、「觀光主流化」發展願景、成立觀光署擴大投入資源，並將各部會納入觀光團隊，共同為台灣觀光打拼，發揮觀光軟硬實力，讓觀光成為帶動台灣產業的火車頭。

這次觀光政策白皮書總諮詢會議，歷經上午場的分組會議與下午場的綜合座談，匯集各方意見尚處諮詢階段，觀光局除會將產學界建言涉及各部會事項召集部會協商外，並將於12月6日召集產官學研參與「全國觀光發展會議」，針對相關議題進一步深度討論，以強化共識，預計明年2月正式定案。