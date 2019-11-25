「第二胎補助六萬到六歲」張善政提育兒政策轟蔡英文：撒幣百分百

▲張善政發表「0-6歲國家幫忙養」政策。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨副總統候選人張善政25日發表育兒政策，在主打「0-6歲國家幫忙養」的內容中，最大亮點就是「666」政策，包括生育第一胎補助3萬元，第二胎起出生即補助6萬元，並且不論胎別，每年補助6萬元，直到滿6歲。針對財務來源，張善政指出，檢討前瞻計畫8千8百億一定夠用，但是蔡英文隨便喊一年編列一千億就是「撒幣百分百」。

身兼國政顧問團總召的張善政表示，團隊規劃從明天5月20日開始實施這項政策，自此時間點後所生的孩子開始補助，由現有預算逐年增加570億，從0-6歲搭建人才高鐵；他強調，這個數字是經過精算的，將來會細部統籌規劃，國政顧問團提出政策的所需資金，會檢討前瞻計畫8千8百億，都夠用的。但是，蔡英文日前表示，育兒補助基金將規劃未來4年內，預算從目前600億元逐年增加到1000億元。

張善政批評，蔡英文到了第四年才端出這些東西，表示他根本沒這個腦袋、沒有政策的創意，就是看別人的，跟著別人喊，蔡英文就是百分之百抄襲，這樣的總統選他幹嘛，「像打破玻璃杯的孩子，直喊不是自己！」

另外，前教育部長、國政顧問團教育組召集人吳清基提出四點，一、國民教育向下延伸，5歲幼兒學前教育義務化。二、4歲、3歲入園幼兒教育免學費。三、成立0到3歲幼兒發展中心，協助嬰幼兒早期療育與潛能開發。四、從懷孕期開始提供家庭育兒支持。五、私立幼兒園保育員導師費比照幼兒教師從900元，提升到2000元。

前政務委員、國政顧問團社福組召集人馮燕提出「666」育兒津貼補助，以及將補助選擇交給家長，包括一、生育第一胎補助3萬元，第二胎起出生即補助6萬元，並且不論胎別，每年補助6萬元，直到滿6歲。二、津貼設計多元化，全面性考量自行照顧、親屬照顧及送托等不同需求，以鼓勵生育第二甚或第三胎。

台北大學社工系專任教授陳芬苓提出，增加平價優質的公共托兒、托嬰機構，其中「育兒宅急便」是依家長照顧嬰幼兒遭遇的困難而定，可請專人入戶指導並陪同照顧，每個孩子可以申請每月6小時一共3個月的服務。

另外，國政顧問團教育組也提出，政府透過AI與大數據團隊的協助，針對傳統產業職務再設計，鼓勵企業提供具有彈性之工作時間、工作地點及工作模式，減少長工時且單一集中式上班的工作型態，保障母職期間的工作機會，以利男女員工都能兼顧工作與家庭生活。

除此之外，政府鼓勵企業設置托育設施或提供「職場褓母」，營造友善育兒之職場環境；表揚顧家好企業；提供公有免費場地，備有桌椅，共聘專業托育人員，提供個人工作服務；親子館結合育兒資源資訊服務及婦女就業中心；也鼓勵雙親都願使用育嬰留停津貼、親職假。