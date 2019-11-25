「有人冒用名義招攬會員」　台南立委參選人李武龍控告違反選罷法

▲國民黨台南市第二選區立委參選人李武龍，前往台南地檢署按鈴申告，指控有人冒用他的名義招攬會員涉嫌抹黑栽贓違反選法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市第二選區立委參選人李武龍，11月25日下午2時許，前往台南地檢署，在律師的陪同下按鈴申告，指控有人冒用他的名義招攬會員涉嫌抹黑栽贓違反選法。

李武龍指出，日前台南麻豆有人假借競選總部及多個工會、社區名義向外招攬揪團，只要繳交費用就能參加餐會、旅遊、拿禮品及年終尾牙等，總部在11月16日接獲支持民眾反映後，立即向警方舉報，要求警方調查釐清一切。但這種涉嫌冒用他的名義招攬會員情事，恐有影響致選舉不公，影響其當選的意圖，故正式向台南地檢署提出告訴。

李武龍在申告中提及經民眾反應之後立即向麻豆警察分局舉報，以免有更多的民眾受騙。且被告此一詐欺斂財的行為，已經在選區造成影射告訴人賄選的負面影響，被告顯然有意圖使告訴人不當選，以傳播告訴人父子為其招募行為擔任會長顧問之不實事項，足以損害候選人。

李武龍強調投入選戰後，堅持一步一腳印，走遍大街小巷，跑遍選區內的13個行政區、160個里，傾聽大家心聲，並將需求轉化為政見，期以優質的政策吸引選民，拒絕以抹黑、賄選方式贏得選戰。李武龍深信在檢察官調查下，能夠釐清案情是否為有心人栽贓抹黑，他靜待地檢署的調查。

台南地檢署承辦檢察官黃齡慧，接獲麻豆區賄選情資，於11月19日指揮台南市警局、法務部調查局台南市調查處、台南憲兵隊執行搜索及傳喚，搜索地點1處，及會同協辦檢察官多人，共傳喚訊問人數共31人。

檢察官訊問後認為李姓社團人員涉嫌違反選舉罷免法第99條第1項之賄選罪嫌重大，且有隱匿、湮滅罪證及串證之虞，向台南地院聲請羈押，經法院裁定羈押禁見，鄭姓共犯亦涉嫌違反選舉罷免法第99條第1項之賄選罪嫌重大，然無聲請羈押必要，諭知具保5萬元。

據了解，台南地檢署接獲賄選檢舉情資指出，台南市有社團等單位，發出招募會員200人的宣傳單，指每人繳1200元，會員每年可會餐4次以上，每年全台省旅遊10次以上，旅遊另繳費用；參加會員每人可領取香腸5節、魚丸8粒、可口奶滋2條，另有通知單指12月16日將舉辦年終尾牙，被指控涉嫌賄選。



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