獨／立法院召開「蔡英文論文門公聽會」　彭文正、賀德芬將出席

▲蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓、徐政璿、陶本和／台北報導

根據立法院網站上的公開議程，教育委員會原訂就「科學技術基本法修正案」進行審查的公聽會，改成「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」公聽會。國民黨團表示，因蔡英文論文爭議至今仍未釐清，本次公聽會將試著還原真相，但公聽會本身並不具任何效力，會邀請專家學者提供專業意見。

根據立法院教育委員會的會議通知內容，立委陳學聖、高金素梅將舉辦，「總統蔡英文論文門事件」公聽會。另外，根據教委會開會通知公文，該公聽會名稱則為：「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」公聽會。

根據《ETtoday新聞雲》私下取得的開會通知內容，邀請前節目主持人彭文正、律師童文薰、媒體人楊憲宏、教授歐崇敬、台大教授賀德芬等人。在列席官員方面，除了教育委員會之委員外，也邀請總統府、教育部、科技部、外交部，以及國立政治大學。

▼「總統蔡英文論文門事件公聽會」會議通知。（圖／讀者提供，下同）

根據資料，「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則公聽會」討論題綱內容，在105年12月23日提案增訂科學技術基本法第十二條之一條文草案，經院會交付委員會審查。查本案為遏止違反學術倫理事件發生，總統蔡英文因博士學位論文存在諸多疑點，引發學歷造假之質疑，更因用以教職資格審查的期刊論文，內容與國家圖書館現存學位論文高度重疊，涉嫌自我抄襲。

討論題綱內容指出，有鑒於社會各界對此眾說紛紜，除了有損國家元首個人聲譽，嚴重影響社會觀感，甚至動搖我國國際地位，而召開公聽會，討論題綱有二，第一是博士學位及論文之存否，其次是副教授資格審查論文是否涉及自我抄襲。

國會資深幕僚表示，立法院是藍綠各陣營的競技場，為了尊重國會，也彰顯國會議員的專業尊嚴，過去兩黨立委攻防戰場，都會設定在黨團的記者會，在職掌各領域的委員會，也僅會利用質詢官員的時機，攻防相關案子的爭點，但從不會把處理法案，變成競選總部的作法。

不過，也有國會助理強調，蔡英文的論文至今仍疑點重重，透過立法院正式召開的公聽會釐清疑點，也有助讓社會大眾了解真相。

對此，陳學聖表示，科學技術基本法修正案目前還沒有共識，因此援此提案，主要針對遏止違反學術倫理事件發生，蔡英文論文的疑點，影響國家元首聲譽，邀請各方來討論，外交部、總統府，各個政黨也都有推派人，目前正在等民進黨的名單，歡迎也邀請大家來討論。