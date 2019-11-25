影／0-6歲國家一起養抄襲？　林萬億：張善政國政顧問團功課做非常不足

記者陶本和／台北報導

行政院政務委員林萬億、政院發言人Kolas Yotaka25日說明「0-6歲國家跟你一起養」政策。針對國民黨正副總統候選人韓國瑜、張善政批評政策抄襲，林萬億反擊，該政策規劃已久，且已在各地實施，現在擴大辦理，「國政顧問沒把已公布的資料給他，功課做的相對非常不足」。

▲行政院政務委員林萬億說明0-6歲育兒政策。（圖／記者屠惠剛攝）



針對政策抄襲的說法，林萬億表示，這項政策規劃已久，且已在各地實施，現在是擴大辦理，絕非模仿、抄襲誰，是歷經前後任行政院長推動而成。

林萬億強調，總統蔡英文的政見擴大自行政院於2017年底就開始規劃少子女化對策計畫，這在前院長賴清德時期，於2018年5月16日召開記者會公布政策內容，2018年7月行政院核定「我國少子女化對策計畫（107-111年）」，2018年8月1日起在非6都各縣市先行，2019年8月1日起全國實施，其中最主要的方案就是「0-6歲未滿全面照顧」。

林萬億指出，原本應該在蔡英文於週五在台東宣布後，就要跟著解釋政策，他並不知道韓陣營今天要開記者會，「沒想到張善政卻時空錯置，還批蔡政府只學到0.1套」。

林萬億批評，張善政的國政顧問沒把已公布的資料給他，功課做的相對非常不足，「張善政做過院長，應提醒國政顧問團先蒐集資料再說。」

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