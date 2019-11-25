蔡英文談香港泛民主派大勝：希望選舉結果能被尊重

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

針對本屆香港區議會選舉結果，總統蔡英文25日表示，樂見香港人民願意走出來表達意見、參與民主的過程，希望結果能被尊重，希望香港繼續加油，持續往民主的道路上前進。

蔡英文表示，看到香港的選舉，出來投票的人很多，樂見香港人民願意走出來表達意見、參與民主的過程，「我們也希望這次選舉的結果能被尊重，更希望香港能繼續加油，持續地往民主的道路上前進。」

此外，總統府發言人丁允恭稍早也表示，「民意如山」，這項選舉結果充分展現香港人民追求自由民主的絕對意志，呼籲北京政府與港府接受民意，具體落實對香港自由民主的承諾。

針對香港人民以歷年來最高的7成投票率，支持泛民主派取得絕大多數席次一事。總統府發言人丁允恭表示，「民意如山」，這項選舉結果充分展現了香港人民追求自由民主的絕對意志，總統府代表臺灣人民對此表達高度感佩與支持。

丁允恭強調，面對香港人民對自由民主的渴望，再次呼籲北京與港府接受民意，並且具體落實對香港自由民主的嚴肅承諾，也唯有回到這樣的軌道，真誠與人民對話，才能真正化解當前的各項矛盾與衝突。

相關新聞...

► 中國間諜王立強受澳洲節目《60分鐘》專訪 揭露最新任務「破壞香港民主」

► 中國大陸間諜自爆「干預台灣2020大選」 蔡英文：台灣民主千萬不能被破壞

► 怒轟NCC「髒兮兮」 韓國瑜嗆：掌握什麼站出來講清楚



►超越藍綠，就靠她了