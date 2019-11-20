台科大首屆咖啡競賽開跑！60秒影片赢創業金　前四名進企業起薪多2成

▲台科大透過產學合作，協助學生將他們將家鄉的咖啡豆出口至台灣。（圖／台灣科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣科技大學與校友成立的「酷點校園」舉辦第一屆大專院校創意行銷咖啡盃競賽，鼓勵大學生透過60秒手機影片提出「行銷的創意提案」到布置攤位宣傳行銷的「實際的現場銷售」，親身感受創意核心價值和創業成功關鍵。報名繳件截止於12月20日前送達即可，參賽資料無統一格式，可各自針對產品、空間和目標族群特性，加以發揮創意。

酷點校園董事長黃丙喜強調，這次比賽一大特色是聯合主辦的企業，包括歐客佬咖啡農莊、綠色科技和酷點校園對於前四名得獎同團隊的成員，除獎助金外，並提供在其企業就業無試用和起薪較同级員工多20%的保證，如果要創業也會優先参與投資。

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台科大校長廖慶榮指出，創意和創業是全球開創新經濟的主流，大學青年創意和創業成功關鍵是會說也會做。創意是說，創業是做，因此特別舉辦競賽歡迎全國大學在學青年，邀集同學，相互動腦，也分工合作，爭取這次赢得創意獎金和創業獎助的機會。

▲非洲咖啡杯測冠軍。（圖／台灣科技大學提供）



台科大產學長邱煌仁表示，這次比賽透過手機拍攝並剪集60秒短片，呈現一杯非洲冠軍咖啡與一棟百年建築古窗的完美邂逅和感人故事。



台科大是擁有最多衣索比亞學生的大專院校，台科大酷點校園集合在台的衣國留學生，結合當地的咖啡小農和台灣的大學烘焙技術，在台灣行銷咖啡，更拿了其中一位衣國學生的咖啡豆，去參加非洲杯測大賽(Taste of Harvest)，從上萬種咖啡豆中勇奪冠軍。



酷點校園是台科大與校友們聯合設立的跨境電商平台，透過跨校、跨業資源平台，提供校園創意商品化協助並拓展國內外市場，希望藉由拓展實體空間，讓更多人能接觸到更多校園商品。

酷點校園基地位於迪化街上的莊義芳商行建於1895年，這棟百年老屋為長條型連棟式的傳統閩南式建築，是大稻埕修復最完善的歷史建築，位在當時迪化街熱鬧發達的中街上，這棟傳統的三進式街屋，呈現百年前台灣傳統街屋的樣貌，也是迪化街的老屋典範。

