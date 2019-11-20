　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台科大首屆咖啡競賽開跑！60秒影片赢創業金　前四名進企業起薪多2成

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 台科大創意咖啡競賽 。（圖／台灣科技大學提供）

▲台科大透過產學合作，協助學生將他們將家鄉的咖啡豆出口至台灣。（圖／台灣科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣科技大學與校友成立的「酷點校園」舉辦第一屆大專院校創意行銷咖啡盃競賽，鼓勵大學生透過60秒手機影片提出「行銷的創意提案」到布置攤位宣傳行銷的「實際的現場銷售」，親身感受創意核心價值和創業成功關鍵。報名繳件截止於12月20日前送達即可，參賽資料無統一格式，可各自針對產品、空間和目標族群特性，加以發揮創意。

酷點校園董事長黃丙喜強調，這次比賽一大特色是聯合主辦的企業，包括歐客佬咖啡農莊、綠色科技和酷點校園對於前四名得獎同團隊的成員，除獎助金外，並提供在其企業就業無試用和起薪較同级員工多20%的保證，如果要創業也會優先参與投資。

請繼續往下閱讀...

台科大校長廖慶榮指出，創意和創業是全球開創新經濟的主流，大學青年創意和創業成功關鍵是會說也會做。創意是說，創業是做，因此特別舉辦競賽歡迎全國大學在學青年，邀集同學，相互動腦，也分工合作，爭取這次赢得創意獎金和創業獎助的機會。

▲▼ 台科大創意咖啡競賽 。（圖／台灣科技大學提供）

▲非洲咖啡杯測冠軍。（圖／台灣科技大學提供）

台科大產學長邱煌仁表示，這次比賽透過手機拍攝並剪集60秒短片，呈現一杯非洲冠軍咖啡與一棟百年建築古窗的完美邂逅和感人故事。

台科大是擁有最多衣索比亞學生的大專院校，台科大酷點校園集合在台的衣國留學生，結合當地的咖啡小農和台灣的大學烘焙技術，在台灣行銷咖啡，更拿了其中一位衣國學生的咖啡豆，去參加非洲杯測大賽(Taste of Harvest)，從上萬種咖啡豆中勇奪冠軍。

酷點校園是台科大與校友們聯合設立的跨境電商平台，透過跨校、跨業資源平台，提供校園創意商品化協助並拓展國內外市場，希望藉由拓展實體空間，讓更多人能接觸到更多校園商品。

酷點校園基地位於迪化街上的莊義芳商行建於1895年，這棟百年老屋為長條型連棟式的傳統閩南式建築，是大稻埕修復最完善的歷史建築，位在當時迪化街熱鬧發達的中街上，這棟傳統的三進式街屋，呈現百年前台灣傳統街屋的樣貌，也是迪化街的老屋典範。
 

ET快訊
果粉曝「iPhone惱人缺點」嘆：壞N次！網曝高CP值一招延
張奕爆跟表哥撕破臉！起底陽岱鋼臉書曾無奈PO文：我心冷了
「酒國名花」凌威威控夫有小三　老公神隱：婚後16個月是一場騙
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鳳凰颱風最新路徑曝！不排除發海警　「雨最多」時間點出爐

在外留面子！老公逮機會狂嘴：很煩、看到就頭痛　人妻小劇場炸裂：回家X死你

果粉曝「iPhone惱人缺點」嘆：壞N次了！　網「高CP值一招」延壽命

台中哥北上出差！「一碗雞肉燉飯」秒衝擊：天龍人太可憐了　網看完全戰翻

非單女網友「報備行蹤」：我剛到家！他一看訊息狂冒問號　網一面倒：安啦

中市府拼節慶經濟　「臺中國際花毯節」帶你玩山城

交友軟體糾察隊！　網紅實測交友App「顏值全爆」還驚見更帥版宥嘉

11/9花卉農業饗宴盛大開展！中市府邀請您共享愛與希望之城

借超商廁所敲5次門　她等10分鐘拿出硬幣：我要開囉…裡頭場景曝光

台科大首屆咖啡競賽開跑！60秒影片赢創業金　前四名進企業起薪多2成

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

他公開3招區分「陰廟、陽廟」 確認主神名字！注意台階數量

烏來隱藏版勝地「透明天空步道」覽勝橋夜間3小時變色光雕秀！

闖紅燈左轉遭攔查...他哀求無效！　威脅「開單我就撞死」警無奈放人

視線死角！行人閃違停走外車道 消防車經過後照鏡撞頭噴飛命危

鳳凰颱風最新路徑曝！不排除發海警　「雨最多」時間點出爐

在外留面子！老公逮機會狂嘴：很煩、看到就頭痛　人妻小劇場炸裂：回家X死你

果粉曝「iPhone惱人缺點」嘆：壞N次了！　網「高CP值一招」延壽命

台中哥北上出差！「一碗雞肉燉飯」秒衝擊：天龍人太可憐了　網看完全戰翻

非單女網友「報備行蹤」：我剛到家！他一看訊息狂冒問號　網一面倒：安啦

中市府拼節慶經濟　「臺中國際花毯節」帶你玩山城

交友軟體糾察隊！　網紅實測交友App「顏值全爆」還驚見更帥版宥嘉

11/9花卉農業饗宴盛大開展！中市府邀請您共享愛與希望之城

借超商廁所敲5次門　她等10分鐘拿出硬幣：我要開囉…裡頭場景曝光

台科大首屆咖啡競賽開跑！60秒影片赢創業金　前四名進企業起薪多2成

Sandy穩交CEO男友老爸認證！　吳宗憲狂讚「長得帥像韓星」：很登對

大突破！太陽能新專利產生「1000度以上高溫」　首度能用來煉鋼

搶攻新南向商機　陽明海運新增東南亞航線強化亞洲區間網絡

高端買家捧2.3億現金買「西華富邦」　前屋主賠掉5台賓士

關山獲台人「最愛5大自行車道」　趕緊來台東走跳

鳳凰颱風最新路徑曝！不排除發海警　「雨最多」時間點出爐

「活到老　學到老」　台東勞工大學結訓暨成果發表會

孟加拉總理餐桌的「洋蔥」消失了　印度控制物價禁出口

高舉「我雲林我驕傲」　立委參選人蘇治芬登記 完成

吃肉「體質變酸」蚊子愛上門？營養師「3度打臉」：喝鹼性水也沒用

生活熱門新聞

大夜女叫外送嚇到閃尿　網笑：五毒鹹水雞？

女大生「醫院當摩鐵」每晚啪啪啪

高鐵對號車廂被塞爆！她快噴尿　求助客服涼了

爸爸帶女兒雙雙沒電！　父女一碰到座位秒關機

2兒年薪近200萬免上班　原來大學董事長是他媽

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

鳳凰颱風生成了！外圍水氣周四起擾台

追撞車禍慘淪夾心　淡定姊大嗑剉冰壓驚

台南2兒子爽領百萬年薪　原來學董事長是他媽

請長者起身被嗆父母怎教的　對號座乘客從台北站回台中

員工弄丟5次鑰匙！高招示決心　老闆崩潰

大學生流行：是在哈囉？　他一聽秒尷尬

颱風最快今生成北北基宜大雨特報　下周又一波變天降溫

女大生挖耳朵「瞬間失聰」　醫師一照結局糗爆

更多熱門

相關新聞

2歲兒：想吃蟑螂餅乾！神手媽一捏他反嚇退3步

2歲兒：想吃蟑螂餅乾！神手媽一捏他反嚇退3步

一名媽媽為了讓孩子吃得健康，平時都會親自動手做點心，久了也就做出一番興趣。媽媽表示，2歲的兒子日前許願說想吃「蟑螂餅乾」，當媽媽的她當然使命必達，用巧手變出一隻隻油亮亮的強哥，逼真到兒子看到後都驚恐倒退了幾步。網友們看完也都狂起雞皮疙瘩，大讚「好厲害」、「求量產」。

揭秘7間台北隱藏版咖啡店、酒吧

揭秘7間台北隱藏版咖啡店、酒吧

京都咖啡館的咖啡好喝，原因竟不在於豆子？

京都咖啡館的咖啡好喝，原因竟不在於豆子？

花蓮北上賣咖啡　國際重量級專家加持促銷

花蓮北上賣咖啡　國際重量級專家加持促銷

星巴克 x 藤原浩黑魂聯名將開賣

星巴克 x 藤原浩黑魂聯名將開賣

關鍵字：

咖啡創意創業台科大酷點校園

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

陽岱鋼資助張奕　如今卻反目

大夜女叫外送嚇到閃尿　網笑：五毒鹹水雞？

白車被撞進超商斜45度卡櫃檯　黑車馬尾妹抱狗：闖紅燈

花百萬引進Gogoro警車！基層怕爆不敢騎　新北警回應了

女大生「醫院當摩鐵」每晚啪啪啪

一喝酒就臉紅！醫曝「基因缺陷」：別欺負他們

插座沒電忍2年怒拆　竟然是保險箱

林志玲一見他就喊「恩人」　林健寰曝AKIRA暖舉：這個男人真的愛志玲

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

工地老鳥氣炸抓兇手！他默默承認…大家嚇死

Sandy男友「上億身家」起底！

「車撞到碎掉」嚇醒　惡夢成真他魂斷街頭

Sandy穩交CEO男友3年！

更多

最夯影音

更多
林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳
她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面