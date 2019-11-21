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疑生活壓力大…他闖量販店持水果刀揮舞吼叫！猛插飲料罐恐嚇店員

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▲▼信義區超商有人持刀揮舞，警噴辣椒水奪刀逮人。（圖／東森新聞）

▲男子衝進量販店持刀揮舞，嚇壞店員及顧客，勇警噴辣椒水、奪刀逮人。（圖／東森新聞）

記者孫于珊／台北報導

一名48歲李姓男子持著一把水果刀闖入台北市信義區一家連鎖量販店的結帳櫃台前，還不斷揮舞，並將刀插入飲料鋁罐內恐嚇店員。警方獲報到場後，迅速以辣椒水制伏犯嫌，將他移送法辦。台北地方法院依恐嚇罪，處李男拘役10日，可易科罰金1萬元，全案可上訴。

案發於6月18日早上8時許，身穿深藍色上衣的李男在量販店裡，右手持水果刀揮舞並大吼大叫，店裡的顧客全都嚇壞，拔腿逃命。李男還有向店員靠近的跡象，令店員嚇得連忙報警。

警方趕抵後，先要求李男把刀放下，但李男不配合，還作勢上前攻擊，雙方一度僵持不下，最後員警拿出辣椒水噴灑，成功奪走犯嫌手上的水果刀並將他制伏上銬。而李男疑生活壓力大，一時情緒不穩才持刀揮舞，加上他被辣椒水噴到，因此警方將他送醫治療。

法官認為，李男的行為確實有危害到店員等人的安全，使其心生畏懼，審酌李男坦承犯行等一切考量，因此判李男犯恐嚇罪，處拘役10日，可易科罰金1萬元。

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