　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

勿虐待母雞！17動保團連署　籲鼎泰豐全面改用「非籠飼雞蛋」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼動保團體呼籲鼎泰豐全面使用「非格子籠雞蛋」 。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲動保團體呼籲鼎泰豐，全面使用「非格子籠雞蛋」。（圖／台灣動物社會研究會提供）

記者崔至雲／台北報導

讓雞展翅國際聯盟今（22日）針對台灣小籠包連銷品牌「鼎泰豐」發起全球抗議行動，截止中午，共有來自全球13國家、17個動保組織連署，要求鼎泰豐重視經濟動物福利與消費者飲食安全、環境永續，儘速跟上全球廢除格子籠飼養蛋雞趨勢，制定「非籠飼雞蛋」採購政策。

台灣動物社會研究會指出，從2018年起，該研究會就與鼎泰豐公司聯繫，希望鼎泰豐能秉持其「品質是生命」的宗旨，落實企業社會責任，跟上全球重視經濟動物福利的潮流，將雞蛋食材逐步改為「非籠飼雞蛋」。同年9月鼎泰豐表示， 2019年將先從「蛋花湯」及其部分餐點進行測試。然而，經歷一年多的溝通，鼎泰豐不斷以「成本考量」、「要試菜」、「看顧客意見」等理由，不願明確回應「非籠飼雞蛋」的採購政策與落實期程。

請繼續往下閱讀...

▲▼動保團體呼籲鼎泰豐全面使用「非格子籠雞蛋」 。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲動保團體指出，鼎泰豐目前全球絕大多數門店使用的雞蛋，幾乎全數來自將母雞關在骯髒、窄小籠內的格子籠牧場。（圖／台灣動物社會研究會提供）

台灣動物社會研究會遺憾表示，身為餐飲業「精品」指標，卻不願創造人、動物與環境多贏的品牌高度，一再迴避企業社會責任，令人遺憾。 　

研究會副執行長陳玉敏表示，全台非籠飼雞蛋產量若要供應鼎泰豐雞蛋食材使用絕對足夠，不能理解一再強調「視顧客為家人、不進不良食材」的鼎泰豐，為何要一再拖延，堅持使用已被視為次級原料的籠飼雞蛋？顯示其根本不在乎食材品質與動物福利。

▲▼動保團體呼籲鼎泰豐全面使用「非格子籠雞蛋」 。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲動保團體發起「鼎泰豐停止虐待動物」全球連署，要求鼎泰豐停止虐待母雞。（圖／台灣動物社會研究會提供）

讓雞展翅國際聯盟已發起，「鼎泰豐停止虐待動物(Din Tai Fung: Stop Animal Cruelty)」全球公民連署活動，並透過社交媒體啟動一系列活動和廣告，要求鼎泰豐停止虐待母雞，並應全面改用「非籠飼雞蛋」。

對此，鼎泰豐回應， 自開業以來，食材、餐點一切遵照政府食品衛生法規，嚴格控管所有食材，確保品質符合衛生安全標準。海外門市食材，亦由當地加盟業者依照民情、法令選用，維護食安決心一致。鼎泰豐目前使用的雞蛋來自兩處，一為國家CAS認證的大成富源畜牧場，其採用密閉水簾畜舍，雞舍內溫度、濕度、通風、光照等條件皆經過嚴格控管，飼養環境亦通過HACCP及ISO22000國際驗證；二為德豐牧場的非籠飼雞蛋，所有蛋品入場洗選皆逐批進行嚴格品質檢驗作業，確保蛋源品質安全無虞。鼎泰豐在客觀條件許可下，持續評估逐步增加使用非籠飼雞蛋。

▲▼動保團體呼籲鼎泰豐全面使用「非格子籠雞蛋」 。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲動保團體呼籲鼎泰豐全面使用「非格子籠雞蛋」 。（圖／台灣動物社會研究會提供）

ET快訊
iPhone 12相機升級變更強！玫瑰金將回歸　多一款神秘新
日韓《軍情協定》失效前…南韓態度大轉彎！停止終止決定
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

4千5百萬「開落去」！羅東8千中小學子幸福　明年3月班班有冷氣

人夫出國沒得跟…還得跑腿幫拿護照！委屈閃一念頭　8千人驚呆：阿彌陀佛

房價1字頭住雙北　2323年「三鶯線」通車...房仲看好增值！

阮光民《用九柑仔店》原畫展！「返鄉」斗六市立繪本圖書館展出

聖誕奇景！　奇美博物館幸福聖誕樹璀璨登場

桃機新塔台爆「未過消防安檢」提早偷跑！民航局：系統測試中未正式啟用

新竹市11月連2起「除濕機自燃火災」　召回名單看這裡

上個廁所「助行器被偷走」！　她腿部開刀忍痛愣原地…自責：我活該

設計師做公益　讓柬埔寨孩童揮灑生命色彩與溫度

第1屆小兒麻痺者全人關懷論壇在中華醫大登場　產官學關懷探討議題

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

2個月大幼貓遭棄在暗巷原地哭叫 她心疼收編後驚呼：我養的是狗！

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

香港議員「毛姨」怒嗆政府濫權　控警察對記者動手：根本故意！

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

別再乘以7！狗狗年紀新算法出爐 2歲竟等於「人類42歲」網全驚呆

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

ㄘㄨㄚˋ可？沒有人在講「對不起」　台灣球場經典文化！網笑：全遇過

4千5百萬「開落去」！羅東8千中小學子幸福　明年3月班班有冷氣

人夫出國沒得跟…還得跑腿幫拿護照！委屈閃一念頭　8千人驚呆：阿彌陀佛

房價1字頭住雙北　2323年「三鶯線」通車...房仲看好增值！

阮光民《用九柑仔店》原畫展！「返鄉」斗六市立繪本圖書館展出

聖誕奇景！　奇美博物館幸福聖誕樹璀璨登場

桃機新塔台爆「未過消防安檢」提早偷跑！民航局：系統測試中未正式啟用

新竹市11月連2起「除濕機自燃火災」　召回名單看這裡

上個廁所「助行器被偷走」！　她腿部開刀忍痛愣原地…自責：我活該

設計師做公益　讓柬埔寨孩童揮灑生命色彩與溫度

第1屆小兒麻痺者全人關懷論壇在中華醫大登場　產官學關懷探討議題

霧峰農試所124週年所慶　介紹蜜棗、甘藷、玉米、文心蘭新品種

12強／各隊獎金出爐！中華隊第5名破千萬

4千5百萬「開落去」！羅東8千中小學子幸福　明年3月班班有冷氣

韓國瑜憂廠商被查水表　陳其邁：你有看過韓粉戴口罩不敢表態？

恍惚女持美工刀闖社區停車場　連砍80輛機車座墊遭警制伏

「兩腿古蛇」出土　顛覆過往蛇類演化假說

「老師！布朗妮拿碗在門口等」她看「超大Size碗」笑翻：有多餓啦

Uber推「全程錄音」安全功能！駕駛乘客通通有保障

「台灣沒有去搶美國的銀行」　賴清德：我真的建議韓國瑜不要再打麻將了

和平協議進度太慢、砍退休金！哥倫比亞總統「支持率剩26％」掀全國抗議

生活熱門新聞

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

歐美「JETS嘉年華」12月高雄登場

光頭哥哥小編「7字藏頭」　酸美女議員高嘉瑜

不想洗車！客人DIY「全機車包膜」網笑瘋

忠明高中校長死　師生湧臉書哀悼

超商微波牛奶「白色完整包裹」　女客：店員不是人是神

鳳凰北轉甩水　北北基宜豪大雨

牛排館219元吃到爽！蝦蟹雞鴨塞爆自助吧

鳳凰海警最快11：00發　北北基宜大雨特報越晚越明顯

媳婦出錢遊韓國！婆婆開心炫耀竟被酸爆

颱風鳳凰路徑偏東 海警機率愈來愈低

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

消防猛男月曆來了　加碼唯一場「濕背秀」

更多熱門

相關新聞

男替友喬潮牌經營憤砸店　喝酒不爽又劃傷小姐

男替友喬潮牌經營憤砸店　喝酒不爽又劃傷小姐

北市刑大偵4隊日前接獲線報，數名自稱松聯幫分子的黑衣人，為了替友人處理潮牌服飾經營權糾紛，到萬華某服飾店砸店洩憤，更要求店家不得營業，事後該名男子又到酒店飲酒時，認為一旁小姐不禮貌，竟持刀劃傷對方，導致該女嚇得不敢上班。

香港局勢升溫「各國勸說紛出」歐盟：不接受暴力

香港局勢升溫「各國勸說紛出」歐盟：不接受暴力

港警恐實彈還擊　美眾議員：世界在看

港警恐實彈還擊　美眾議員：世界在看

外媒：習近平不懂香港反抗原因

外媒：習近平不懂香港反抗原因

黃背心運動1周年　示威者籲直接民主

黃背心運動1周年　示威者籲直接民主

關鍵字：

鼎泰豐抗議聯署格子籠雞蛋動保

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

點簡訊連結　手機秒被盜刷9千元

結婚4年天天熱戀　辣妻竟與陌生男結婚

迪卡儂斥資8000萬　全台最大旗艦店落腳高雄

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

流浪女討7元買飯　秒被路人擊斃

死亡車禍擋風玻璃驚見鬼臉　網：超毛的

千萬網美遭閨蜜背叛　起底小三辣照曝光

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

完了我的雙11快遞！貨車燃燒「9噸包裹全爛」

吳佩慈認了辭退台灣技師！紀曉波欠250億帶全家搬走

李光洙拿青龍了！上台嚇到結巴

別再乘以7！狗狗人類年紀最新換算法

噴槍女童命案開庭　不明物體晃動！

子涵破壞行規遭「淫窟組織」封殺

熱騰騰2020年星座運勢來了

更多

最夯影音

更多
家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...
爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

2個月大幼貓遭棄在暗巷原地哭叫 她心疼收編後驚呼：我養的是狗！

2個月大幼貓遭棄在暗巷原地哭叫 她心疼收編後驚呼：我養的是狗！

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面