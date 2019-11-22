勿虐待母雞！17動保團連署　籲鼎泰豐全面改用「非籠飼雞蛋」

▲動保團體呼籲鼎泰豐，全面使用「非格子籠雞蛋」。（圖／台灣動物社會研究會提供）

記者崔至雲／台北報導

讓雞展翅國際聯盟今（22日）針對台灣小籠包連銷品牌「鼎泰豐」發起全球抗議行動，截止中午，共有來自全球13國家、17個動保組織連署，要求鼎泰豐重視經濟動物福利與消費者飲食安全、環境永續，儘速跟上全球廢除格子籠飼養蛋雞趨勢，制定「非籠飼雞蛋」採購政策。

台灣動物社會研究會指出，從2018年起，該研究會就與鼎泰豐公司聯繫，希望鼎泰豐能秉持其「品質是生命」的宗旨，落實企業社會責任，跟上全球重視經濟動物福利的潮流，將雞蛋食材逐步改為「非籠飼雞蛋」。同年9月鼎泰豐表示， 2019年將先從「蛋花湯」及其部分餐點進行測試。然而，經歷一年多的溝通，鼎泰豐不斷以「成本考量」、「要試菜」、「看顧客意見」等理由，不願明確回應「非籠飼雞蛋」的採購政策與落實期程。

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▲動保團體指出，鼎泰豐目前全球絕大多數門店使用的雞蛋，幾乎全數來自將母雞關在骯髒、窄小籠內的格子籠牧場。（圖／台灣動物社會研究會提供）

台灣動物社會研究會遺憾表示，身為餐飲業「精品」指標，卻不願創造人、動物與環境多贏的品牌高度，一再迴避企業社會責任，令人遺憾。

研究會副執行長陳玉敏表示，全台非籠飼雞蛋產量若要供應鼎泰豐雞蛋食材使用絕對足夠，不能理解一再強調「視顧客為家人、不進不良食材」的鼎泰豐，為何要一再拖延，堅持使用已被視為次級原料的籠飼雞蛋？顯示其根本不在乎食材品質與動物福利。

▲動保團體發起「鼎泰豐停止虐待動物」全球連署，要求鼎泰豐停止虐待母雞。（圖／台灣動物社會研究會提供）

讓雞展翅國際聯盟已發起，「鼎泰豐停止虐待動物(Din Tai Fung: Stop Animal Cruelty)」全球公民連署活動，並透過社交媒體啟動一系列活動和廣告，要求鼎泰豐停止虐待母雞，並應全面改用「非籠飼雞蛋」。

對此，鼎泰豐回應， 自開業以來，食材、餐點一切遵照政府食品衛生法規，嚴格控管所有食材，確保品質符合衛生安全標準。海外門市食材，亦由當地加盟業者依照民情、法令選用，維護食安決心一致。鼎泰豐目前使用的雞蛋來自兩處，一為國家CAS認證的大成富源畜牧場，其採用密閉水簾畜舍，雞舍內溫度、濕度、通風、光照等條件皆經過嚴格控管，飼養環境亦通過HACCP及ISO22000國際驗證；二為德豐牧場的非籠飼雞蛋，所有蛋品入場洗選皆逐批進行嚴格品質檢驗作業，確保蛋源品質安全無虞。鼎泰豐在客觀條件許可下，持續評估逐步增加使用非籠飼雞蛋。

▲動保團體呼籲鼎泰豐全面使用「非格子籠雞蛋」 。（圖／台灣動物社會研究會提供）