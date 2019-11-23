民進黨力拚國會過半　鄭文燦酸：國民黨不分區唯一亮點是吳敦義

▲民進黨立委何志偉舉辦「蔡英文、何志偉大同聯合競選總部成立大會」。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委何志偉立拚連任，23日上午在建成公園舉辦「蔡英文、何志偉 大同聯合競選總部成立大會」，包括桃園市長鄭文燦與民進黨立法院黨團書記長李俊俋等人皆到場力挺。談起國民黨不分區立委名單，鄭文燦表示國民黨已經沒有亮點，名單中唯一的亮點就是列在第14名的黨主席吳敦義。

民進黨在台北市第二選區（士林、大同）提名現任立委何志偉參選，對決前國民黨立委孫大千。何志偉23日上午在建成公園舉辦「蔡英文、何志偉 大同聯合競選總部成立大會」，除鄭文燦與李俊俋外，包括民進黨立委候選人吳怡農、民進黨台北市議員梁文傑、陳怡君、王世堅，以及甫退出時代力量的無黨籍市議員林亮君也到場力挺，主辦單位宣稱現場湧入超過3千名支持者。

▲民進黨立委何志偉舉辦「蔡英文、何志偉大同聯合競選總部成立大會」。（圖／記者林銘翰攝）



鄭文燦表示，國民黨的不分區名單已經亂成一團，原本排入的前立委邱毅竟然跑去排在新黨不分區的第一名，甚至連退將吳斯懷也列入其中，「退休將軍幾百個獨獨選他一個」，代表藍營認為只有吳斯懷的路線能夠代表國民黨。

鄭文燦痛批，吳斯懷一個效忠中華民國、帶過兵的退休將領，跑去中國大陸參加國慶敬禮致意竟然還宣稱是「國際禮儀」，相信全台灣的人都看不下去。他也批評前警大教授葉毓蘭，不但反對台灣買武器，甚至還支持香港警察打學生，「我相信國民黨這份名單已經沒有亮點，唯一的亮點就是吳敦義」。

▲桃園市長鄭文燦到場力挺。（圖／記者林銘翰攝）



鄭文燦表示，如果民進黨贏了總統卻輸了立委，吳敦義還是有可能當上立法院長，呼籲選民總統挺蔡英文、立委支持何志偉，政黨票則要投給民進黨，「總統立委要一起贏，才不會造成以後的大困難、大混亂」，其中大同區更是民進黨的發源地，一定要讓總統及立委雙贏，把民主搶回來。

鄭文燦也說，距離2020大選僅剩下不到50天，在兩黨決戰的最後時刻，民進黨在國會過半要撐住改革、建設很重要，「民進黨如果沒有過半我們的立法院就會變成戰場、天天不安定、吵鬧、杯葛」，這絕對不是國家的幸福，也不是台灣想要面對的狀況，因此無論如何都要讓民進黨在國會過半，讓總統及立委雙贏，力拚國會能過半。

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