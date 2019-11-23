快訊／駁大陸介入！韓國瑜動怒：我如果拿中共一塊錢退出總統大選

記者楊蕓／台中報導

媒體報導指中國大陸間諜向澳洲情報單位投誠，並指稱北京當局策劃干擾台灣選舉。總統蔡英文23日不約而同地呼應，中國影響台灣大選，意圖非常明顯，每一次重要選舉，都有看到中國介入的影子，愈來愈明顯也清楚。對此，韓國瑜23日受訪動怒回應，「我有拿一塊錢共產黨的錢，我辭掉高雄市長，今年總統大選我只要有拿一塊錢，我立刻退出總統大選！」

▲韓國瑜台中傾聽之旅。（圖／記者張榮恩攝）

韓國瑜表示，他覺得澳洲這位姓王的共諜在澳洲講一大堆，他到現在想不透，如果中共介入中華民國總統選舉，會是從2019開始嗎？過去有沒有？如果有，2016年蔡英文和朱立倫競選時 ，為什麼朱立倫慘敗300多萬票， 不是很奇怪嗎？

韓國瑜指出，第二，2018年縣市長選舉，國安局、調查局長公開宣稱有境外勢力介入台灣選舉， 到現在已經過了一年多 ，只有兩個可能， 一是國安局、調查局長能力太差抓不到、二是心態有問題，故意製造狼來了。

韓國瑜說，第三，現在還有40多天投票，又冒出共諜案，又指著韓國瑜，2018年說中共拿2000萬人民幣給韓國瑜，今年要給多少？他直呼這是「第二顆核彈」，不停地抹黑抹紅抹黃。

韓國瑜強調，今天參選總統，就要對憲法負責、對國民負責，兩岸沒有放棄武力犯台，怎能背叛中？第四，他呼籲該名人士立刻來台灣拿出證據指控，不要躲在澳洲，排名第八十名的網路在台灣放大，目的何在？

第五，韓國瑜呼籲國安局、調查局，立刻啟動專案調查，必要時到澳洲檢查那些證據。

韓國瑜表示，第六，執政是民進黨，總統是蔡英文，誰執政誰被監督，台灣90%的媒體不敢監督執政黨， 澳洲的中國人說中共用媒體幫助他選舉，「如果幫助我，我會被打成又老又黑又瘦嗎？」

國民黨總統候選人韓國瑜競辦副執行長孫大千稍早也在臉書表示，「民進黨的第二顆核彈已經來了」，藉著身分不明自稱是前中共情報員的供詞，就一舉殲滅國內所有反對民進黨的政治勢力和媒體力量，他批評，這種栽贓陷害的方式「不但惡毒而且無恥」。

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